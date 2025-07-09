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Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişme! Yıldız oyuncu için Cimboma kara haber...

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden olan Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Çalhanoğlu'nun İtalyan kulübü Inter'de kalacağı bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişme! Yıldız oyuncu için Cimboma kara haber...
Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili İtalya'dan kara haber geldi. İtalyan kulübünün bitmek bilmeyen istekleri sebebiyle Galatasaray yıldız oyuncu için anlaşma zemini bulamadı. Di Marzio imzalı habere göre Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transferi için şartlar oluşmadığından Inter'de kaldı.

30 MİLYON EURO ISRARI SÜRÜYOR

Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişme! Yıldız oyuncu için Cimboma kara haber... 1

İtalyan ekibi Galatasaray dahil olmak üzere Hakan'la ilgilenen tüm kulüplere, 30 milyon Euro altında gelen teklifleri kabul etmeyeceğini iletti. Victor Osimhen transferinde son aşamalarda olan sarı kırmızılılar için Hakan Çalhanoğlu'na bu bütçelerin ayrılamayacağı gelen bilgiler arasında.

HAKAN ÇALHANOĞLU TÜRKİYE'DE

Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişme! Yıldız oyuncu için Cimboma kara haber... 2

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu ve eşi uzun süren bir sezonun ardında tatiline Türkiye'de devam ediyor. Yıldız oyuncu Bodrum'da lüks bir otelde tatil yaparken, geçtiğimiz günlerde Inter'den arkadaşı kaleci Yann Sommer ile paylaştıkları kare sosyal medyada Galatasaray'a olası transferlerini gündeme getirmiş ve taraftarları heyecanlandırmıştı.

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