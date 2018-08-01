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Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Gündoğdu boşanıyor

İTALYA HABERLERİ  | 01.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Gündoğdu boşanıyor. Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti.

Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Gündoğdu boşanıyor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eşi Sinem Çalhanoğlu'dan boşanacağını duyurdu.

İşte milli futbolcunun açıklaması:

"Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkında açıklama yapmak durumundayım. Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğrendiğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Sinem Gündoğdu

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