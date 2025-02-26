SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Hakan Çalhanoğlu'na 14 dakika yetti! Topun başına geçti, Lazio'yu kupadan eledi... Bu maçı da boş geçmedi

Hakan Çalhanoğlu'na 14 dakika yetti! Topun başına geçti, Lazio'yu kupadan eledi... Bu maçı da boş geçmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.02.2025 08:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Kupası çeyrek finalinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken skoru belirleyen isim tecrübeli oyuncu Hakan Çalhanoğlu oldu. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu'na 14 dakika yetti! Topun başına geçti, Lazio'yu kupadan eledi... Bu maçı da boş geçmedi
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Inter oldu.

Milano ekibinin gollerini 39. dakikada Arnautovic ve 77. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı. Inter, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

14 DAKİKA YETTİ

2025-02-16T194900Z_1002350716_UP1EL2G1J1M9P_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-JUV-INT-REPORT

Inter'de ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Correa, Gigot'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
Karşılaşmaya 63'üncü dakikada Asllani'nin yerine dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77'inci dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

YARI FİNALDE DEV DERBİ!

e36011e0-f3bc-11ef-896e-d7e7fb1719a4

Lazio'yu geçen Inter, İtalya Kupası'nda adını yarı finale yazdırmayı başardı. Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları, yarı finalde Milan ile karşı karşıya gelecek. İtalya Kupası'ndaki dev derbi, 2 Nisan'da oynanacak.

INTER LİGDE NAPOLI DEPLASMANINDA!

67be3bd693372ed4c65c5c63

Serie A'da Napoli ile şampiyonluk yarışı veren Inter, 1 Mart Cumartesi günü, saat 20.00'da Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 57 puan toplayan Inter, 1 puanla Napoli'nin önünde, liderlik koltuğunda oturuyor.

Canlı Skor

Ne yaptın Ronaldo! 40 yaşında 925'nci gol...Ne yaptın Ronaldo! 40 yaşında 925'nci gol...
Derbi sonrası her şey değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılarDerbi sonrası her şey değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılar
Anahtar Kelimeler:
İtalya Hakan Çalhanoğlu son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

6 ilin milletvekili sayısı değişti! İşte il il tam liste…

6 ilin milletvekili sayısı değişti! İşte il il tam liste…

Derbi sonrası her şey değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılar

Derbi sonrası her şey değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılar

Kupa tarihine geçen maç! Tam 8 gol atıldı... Noktayı Süper Lig'in eski yıldızı koydu

Kupa tarihine geçen maç! Tam 8 gol atıldı... Noktayı Süper Lig'in eski yıldızı koydu

Mou için toplandılar! Hiç beklenmedik hamle

Mou için toplandılar! Hiç beklenmedik hamle

TFF'den peş peşe PFDK kararı!

TFF'den peş peşe PFDK kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.