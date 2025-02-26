Hakan Çalhanoğlu'na 14 dakika yetti! Topun başına geçti, Lazio'yu kupadan eledi... Bu maçı da boş geçmedi

İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Inter oldu.
Milano ekibinin gollerini 39. dakikada Arnautovic ve 77. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı. Inter, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Inter'de ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Correa, Gigot'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
Karşılaşmaya 63'üncü dakikada Asllani'nin yerine dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77'inci dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Lazio'yu geçen Inter, İtalya Kupası'nda adını yarı finale yazdırmayı başardı. Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları, yarı finalde Milan ile karşı karşıya gelecek. İtalya Kupası'ndaki dev derbi, 2 Nisan'da oynanacak.
Serie A'da Napoli ile şampiyonluk yarışı veren Inter, 1 Mart Cumartesi günü, saat 20.00'da Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 57 puan toplayan Inter, 1 puanla Napoli'nin önünde, liderlik koltuğunda oturuyor.
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