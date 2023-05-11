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Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok! Milan taraftarı, oyundan alınırken ıslıkladı!

11.05.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Inter, deplasmanda Milan’ı 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti. Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı mücadelede milli oyuncu oyundan çıkarken yuhalandı.

Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok! Milan taraftarı, oyundan alınırken ıslıkladı!
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Milan, sahasında Inter’i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter 8. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı kornerde Edin Dzeko’nun golüyle 1-0 öne geçti. 11. dakikada Dimarco’nun pasında topla buluşan Mkhitaryan, kaleci Maihnan ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Simone Inzaghi’nin öğrencileri maçtan 2-0 galip ayrılarak tur için büyük avantaj elde etti.

OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ VARDI

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Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı mücadelede 1 asist katkısı sağlarken, mücadelenin 78. dakikasında yerini İtalyan futbolcu Roberto Gagliardini’ye bıraktı. Milan ile sona eren sözleşmesinin ardından ezeli rakip Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Hiçbir tepki vermeyen Hakan, kulübeye oturarak gerilimin büyümesine izin vermedi.

İKİ EKİP, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 18 SENE SONRA TEKRAR KARŞILAŞTI

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İtalyan temsilcileri Inter ve Milan, Devler Ligi’nde en son 04-05 sezonunun çeyrek finalinde karşılaştı ve Milan evinde 2-0, deplasmanda 3-0 galip geldi. 18 yıl aradan sonra bu sene yarı final mücadelesinde eşleşen eki ekip arasında gülen taraf ise bu kez Inter oldu ve İstanbul biletini almaya çok yaklaştı.


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