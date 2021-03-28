Hakan Çalhanoğlu'na canlı yayında sarı-kırmızı kalpler

A Milli Futbolu Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu ve Taylan Antalyalı, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Canlı yayında konuşan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "Çok selamlar, ortamımız çok iyi. Sarı kırmızı kalpler" deyip gülerek Hakan Çalhanoğlu'na baktı.

Hakan Çalhanoğlu ise takipçilerin attığı sarı kırmızı kalp emojileri ve Taylan'ın sözleri sonrası gülerek canlı yayını sonlandırdı.