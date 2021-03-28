SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hakan Çalhanoğlu'na canlı yayında sarı-kırmızı kalpler

Hakan Çalhanoğlu'na canlı yayında sarı-kırmızı kalpler

28.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde aslan dövmesi yaptıran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Aslan dövmesini yaptırmamın sebebi hem çok sevdiğim hayvan hem de Galatasaraylıyım" açıklamasıyla gündem yaratmıştı. Hakan Çalhanoğlu ve Taylan Antalyalı'nın, Norveç maçı sonrası uçakta yaptığı canlı yayın sırasında gelen sarı kırmızılı kalp yorumları dikkatlerden kaçmadı.

A Milli Futbolu Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu ve Taylan Antalyalı, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

703

Canlı yayında konuşan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "Çok selamlar, ortamımız çok iyi. Sarı kırmızı kalpler" deyip gülerek Hakan Çalhanoğlu'na baktı.

Hakan Çalhanoğlu ise takipçilerin attığı sarı kırmızı kalp emojileri ve Taylan'ın sözleri sonrası gülerek canlı yayını sonlandırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
Terim, Milli Takım'ın 3 yıldız ismini istiyorTerim, Milli Takım'ın 3 yıldız ismini istiyor
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Norveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Biraz tanıdık geliyor bu paslaşmalar; haa evet irfan can'la olanlardan galiba
Herkes Ozanla yıllardır dalga geçiyır ama Taylandan bn kat daha iyi ve faydalı keşke Dorukhan kansızı ile takas yapsalarda Beşiktaşa Sergen hocanın kadrosunda yer alsa...
Buda baydı artık madem çok istiyon bırak gel Avrupayi o kadar kolaysa

En Çok Okunan Haberler

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Hakan Çalhanoğlu'na canlı yayında sarı-kırmızı kalpler

Hakan Çalhanoğlu'na canlı yayında sarı-kırmızı kalpler

Talisca'dan Galatasaray yanıtı: "Ben bir kartalım"

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Younes Belhanda'nın yeni takımı Valencia olabilir

Belhanda'nın yeni takımı Valencia olabilir

Fatih Terim Milli Takım'ın yıldızları Kenan Kahraman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı istiyor

Terim, Milli Takım'ın 3 yıldız ismini istiyor

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine Lanzini

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

Ryan Babel'in şarkısı, 2 Nisan'da çıkıyor!

Ryan Babel'in şarkısı çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.