Hakan Çalhanoğlu'na görülmemiş yasak! Motorsiklete binemiyor...

A Milli Takımı ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performansla takımının en önemli oyuncuları arasında yerini aldı. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla sahaya çıktığı 20 karşılaşmada üç kez gol atmayı başarırken, beş kez de asist yaptı.

"DAHA ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

İtalyan Corriere della Sera'ya röportaj veren Çalhanoğlu, "Kendimi burada iyi hissediyorum. Inter için daha da önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Burada en başından beri bana yardımcı oldular. Rahat hissetmemi sağladılar. Bu güvenlerini, şampiyonluğu kazanarak ödemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

MOTORSİKLET YASAĞI

Hakan Çalhanoğlu verdiği röportajda, Inter'de kendisine konulan yasaktan da bahsederek, "Harley'ime aşığım, ama onu kullanamıyorum. Garajda duruyor. Buraya gelir gelmez, Piero Ausilio (Inter Sportif Direktörü) bana, 'Seni asla motosiklet üzerinde görmek istemiyorum.' dedi." ifadelerini kullandı.



