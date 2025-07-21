SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Hakan Çalhanoğlu'nda düğüm çözülüyor! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Bugün yemek yiyecekler ve kararını verecek

Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenilen milli oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dediği biliniyor. Türkiye'ye geri dönebilmek için Galatasaray ya da Fenerbahçe'den gelecek teklifi kabul etmeye karar veren Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Galatasaray cephesiyle yemek yiyeceği ve kararını ona göre vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu'nda düğüm çözülüyor! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Bugün yemek yiyecekler ve kararını verecek
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Hakan Çalhanoğlu transferinde nefesler tutulmuş durumda. Fenerbahçe'nin bir adım öne geçtiği transferde Galatasaray'dan sürpriz bir hamle gelmek üzere...

ALİ KOÇ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ, TEKLİFİ KABUL ETTİ

Hakan Çalhanoğlu nda düğüm çözülüyor! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Bugün yemek yiyecekler ve kararını verecek 1

Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ilgilenip kendisini ikinci plana atmasından rahatsız olan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmede sarı-lacivertli kulübe imza atmayı kabul etmişti. Tek sorun Inter'in istediği 20 milyon Euro civarındaki bonservisi olan Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

"GALATASARAY CAMİASINDAN BİR İSİMLE YEMEK YİYECEK"

Hakan Çalhanoğlu nda düğüm çözülüyor! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Bugün yemek yiyecekler ve kararını verecek 2

Ortaya atılan iddiaya göre Hakan Çalhanoğlu bugün öğle saatlerinde Galatasaray camiasının içinden biriyle yemek yiyecek ve kararını bu yemekten sonra verecek. Sarı-kırmızılıların olası teklifine hala sıcak bakacağı bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun, Fenerbahçe'ye 'evet' dese bile, Galatasaray'ın yapacağı teklifi de kabul etmesi bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe hata yapmadı! Yeni transfer görücüye çıktıF.Bahçe hata yapmadı! Yeni transfer görücüye çıktı
Takımda kimse kalmadı! G.Saray'da 18 ayrılık birdenTakımda kimse kalmadı! G.Saray'da 18 ayrılık birden
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu haberler fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hepsinde aynı belirtiler ortaya çıktı, hastaneye kaldırıldılar: Sayının artması bekleniyor

Hepsinde aynı belirtiler ortaya çıktı, hastaneye kaldırıldılar: Sayının artması bekleniyor

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

F.Bahçe hata yapmadı! Yeni transfer görücüye çıktı

F.Bahçe hata yapmadı! Yeni transfer görücüye çıktı

Galatasaray'da korkutan sakatlık! Yerde hareketsiz yattı, sedyeyle oyundan alındı

Galatasaray'da korkutan sakatlık! Yerde hareketsiz yattı, sedyeyle oyundan alındı

G.Saray hazırlık maçında hata yapmadı!

G.Saray hazırlık maçında hata yapmadı!

Ve sonunda açıkladılar: Victor Osimhen Galatasaray'da! İşte sözleşme şartları..

Ve sonunda açıkladılar: Victor Osimhen Galatasaray'da! İşte sözleşme şartları..

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.