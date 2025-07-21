Hakan Çalhanoğlu'nda düğüm çözülüyor! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Bugün yemek yiyecekler ve kararını verecek

Hakan Çalhanoğlu transferinde nefesler tutulmuş durumda. Fenerbahçe'nin bir adım öne geçtiği transferde Galatasaray'dan sürpriz bir hamle gelmek üzere...

ALİ KOÇ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ, TEKLİFİ KABUL ETTİ

Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ilgilenip kendisini ikinci plana atmasından rahatsız olan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmede sarı-lacivertli kulübe imza atmayı kabul etmişti. Tek sorun Inter'in istediği 20 milyon Euro civarındaki bonservisi olan Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

"GALATASARAY CAMİASINDAN BİR İSİMLE YEMEK YİYECEK"

Ortaya atılan iddiaya göre Hakan Çalhanoğlu bugün öğle saatlerinde Galatasaray camiasının içinden biriyle yemek yiyecek ve kararını bu yemekten sonra verecek. Sarı-kırmızılıların olası teklifine hala sıcak bakacağı bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun, Fenerbahçe'ye 'evet' dese bile, Galatasaray'ın yapacağı teklifi de kabul etmesi bekleniyor.