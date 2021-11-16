Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Milan sözleri

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılma sürecini ve neden Inter'i tercih ettiğini açıkladı.

Sezon başında Milan'dan ayrılıp ezeli rakibi Inter'e transfer olan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, transfer süreci ve neden Inter'i tercih ettiği hakkında açıklamalarda bulundu.

433'e konuşan Milli yıldız, Milan'da iyi sezonlar geçirdiğini ancak yeni bir meydan okuma istediği için Inter'i tercih ettiğini belirterek, "Milan'da iyi sezonlar geçirdim. Orada halâ çok arkadaşım var. Kariyerimde yeni bir meydan okuma istediğim için Inter'e gitmeye karar verdim. Harika bir kulüp, geçen sezon ligi kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar." ifadelerinde bulundu.

"GENELLİKLE MILAN'I YENİYORLAR"

Inter'in harika bir takım olduğunu da dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Nasıl bir seçim yaptığımın farkındayım. Ama bu hayat. İleriye bakmalısın ve geriye bakmamalısın. Inter'in her zaman harika bir takım olduğunu biliyordum, derbilerde genellikle Milan'ı yeniyorlar." sözlerini sarf etti.



