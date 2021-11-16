SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Milan sözleri

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Milan sözleri

16.11.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e transferini değerlendirdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Milan sözleri
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılma sürecini ve neden Inter'i tercih ettiğini açıkladı.

Sezon başında Milan'dan ayrılıp ezeli rakibi Inter'e transfer olan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, transfer süreci ve neden Inter'i tercih ettiği hakkında açıklamalarda bulundu.

433'e konuşan Milli yıldız, Milan'da iyi sezonlar geçirdiğini ancak yeni bir meydan okuma istediği için Inter'i tercih ettiğini belirterek, "Milan'da iyi sezonlar geçirdim. Orada halâ çok arkadaşım var. Kariyerimde yeni bir meydan okuma istediğim için Inter'e gitmeye karar verdim. Harika bir kulüp, geçen sezon ligi kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar." ifadelerinde bulundu.

"GENELLİKLE MILAN'I YENİYORLAR"

Inter'in harika bir takım olduğunu da dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Nasıl bir seçim yaptığımın farkındayım. Ama bu hayat. İleriye bakmalısın ve geriye bakmamalısın. Inter'in her zaman harika bir takım olduğunu biliyordum, derbilerde genellikle Milan'ı yeniyorlar." sözlerini sarf etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Berlusconi'nin doktoru kulüp başkanı olduBerlusconi'nin doktoru kulüp başkanı oldu
Anahtar Kelimeler:
Milan Hakan Çalhanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Karadağ - Türkiye maçı öncesi korona şoku

Karadağ - Türkiye maçı öncesi korona şoku

MMA dövüşçüsü testisini kaybetti

MMA dövüşçüsü testisini kaybetti

20 milyon euro! İmzayı atıyor

20 milyon euro! İmzayı atıyor

İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.