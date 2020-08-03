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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri taraftarları heyecanlandırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu'nun Galatasaray sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri taraftarları heyecanlandırdı!

Salgın arasından fırtına gibi dönen ve Milan'daki en golcü sezonunu geçiren Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a konuştu.

"PANDEMİDE ÖZEL HOCA TUTTUM"

Çalhanoğlu, "Pandemi öncesi Türkiye'deki bazı yorumcular herhalde beni kızdırdı, hırs yaptım, büyük bir cevap verdim. Şaka yapıyorum tabii ki. Pandemide kendime çok iyi baktım. Beslenmede, fiziksel konuda kendime bir hoca tuttum. Evde çalışıp, dışarıya çıkamamak bizi çok etkiledi. Herkesten fiziksel anlamda öndeydim idmanlar başladığında. Bütün değerlerim her zaman en yüksekteydi. Zor bir süreçten sonra 12 maçı atlattık. istediğim pozisyonda oynadım, kendimi iyi hissettim." dedi.

"EN RAHAT POZİSYONUM 10 NUMARA"

Çalhanoğlu, "Yorumları da okuyorum. 'Milli takımda neden bu performansı göstermiyor?' diye konuşuluyor. Forvet arkası benim en rahat hissettiğim pozisyon. Zaten bunu da maçlarda ispatladım. Milan'da da asistler goller yaptım. Bu benim şahsi kalitem." açıklamasını yaptı.

"ACABA BENİ KISKANIYORLAR MI?"

Çalhanoğlu, "Her hoca beni her zaman oynattı. Hiçbir zaman yedek kalmadım. Maldini ve Gattuso gibi kişiler futboldan anlamıyorlar mı da bizim yorumcular beni kötü buluyorlar? Acaba beni kıskanıyorlar mı diye düşünüyorum! Soruyorum kendime ama cevap bulamıyorum. Milli takımda başka oyuncu mu yok? Tek ben varmışım gibi konuşuluyor. Benim kalitemi herkes biliyor. İsteyen istediğini konuşabilir. Ben kendime bakıyorum, çok da başarılıyım." dedi.

"RAKAMLAR HER ŞEYİ SÖYLÜYOR

Çalhanoğlu, "Rakamlar her şeyi söylüyor. Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynayamıyorum. Sonrasında yedek oturmuyorum. Otursam bile hocalarım bana sebebini söylüyorlar.Ben bundan sonra da kendime güveniyorum. Daha birçok şey göreceksiniz. Daha yeni başlıyorum. 26 yaşındayım, inanıyorum ki gelecekte çok şeyler başaracağım." dedi.

"KONTRAT GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Çalhanoğlu, "İtalyan basınına da söyledim. İtalya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Milan bana çok güveniyor. Sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler oldu. O konuda fazla bir şey söyleyemem, menajerim hallediyor, ben futboluma bakıyorum." ifadelerini kullandı.

"ZLATAN TOPU BİLİYOR, KLAS"

Çalhanoğlu, "Rebic, sol açık oynuyor. Önümde Zlatan oynuyor. Zlatan zaten topu biliyor, klas bir oyuncu. Onunla ikiye birlerde çok iyi anlaşıyoruz. Rebic de arkaya iyi koşan oyuncu, ben de bunu istiyorum zaten. Üçümüz çok iyi anlaştık. Ne yapacağımızı biliyoruz çünkü. Üçümüz de kalitemizi biliyoruz ve birbirimizle iyi anlaşıyoruz.Biz, her zaman Juventus'u yenmek için çıkıyoruz sahaya. Almanya'da sadece 3 büyük kulüp var bana göre: Dortmund, Bayern Münih, Leverkusen. İtalya'da birçok kulüp var. Kaliteli takımlar ve kaliteli oyuncuları var." dedi.

GALATASARAY MESAJI

Galatasaray taraftarlarının "Bir gün buluşacak mıyız?" sorusuna Hakan Çalhanoğlu: "İnşallah bir gün buluşacağız." cevabını verdi.


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