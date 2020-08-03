Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri taraftarları heyecanlandırdı!

Salgın arasından fırtına gibi dönen ve Milan'daki en golcü sezonunu geçiren Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a konuştu.

"PANDEMİDE ÖZEL HOCA TUTTUM"

Çalhanoğlu, "Pandemi öncesi Türkiye'deki bazı yorumcular herhalde beni kızdırdı, hırs yaptım, büyük bir cevap verdim. Şaka yapıyorum tabii ki. Pandemide kendime çok iyi baktım. Beslenmede, fiziksel konuda kendime bir hoca tuttum. Evde çalışıp, dışarıya çıkamamak bizi çok etkiledi. Herkesten fiziksel anlamda öndeydim idmanlar başladığında. Bütün değerlerim her zaman en yüksekteydi. Zor bir süreçten sonra 12 maçı atlattık. istediğim pozisyonda oynadım, kendimi iyi hissettim." dedi.

"EN RAHAT POZİSYONUM 10 NUMARA"

Çalhanoğlu, "Yorumları da okuyorum. 'Milli takımda neden bu performansı göstermiyor?' diye konuşuluyor. Forvet arkası benim en rahat hissettiğim pozisyon. Zaten bunu da maçlarda ispatladım. Milan'da da asistler goller yaptım. Bu benim şahsi kalitem." açıklamasını yaptı.

"ACABA BENİ KISKANIYORLAR MI?"

Çalhanoğlu, "Her hoca beni her zaman oynattı. Hiçbir zaman yedek kalmadım. Maldini ve Gattuso gibi kişiler futboldan anlamıyorlar mı da bizim yorumcular beni kötü buluyorlar? Acaba beni kıskanıyorlar mı diye düşünüyorum! Soruyorum kendime ama cevap bulamıyorum. Milli takımda başka oyuncu mu yok? Tek ben varmışım gibi konuşuluyor. Benim kalitemi herkes biliyor. İsteyen istediğini konuşabilir. Ben kendime bakıyorum, çok da başarılıyım." dedi.