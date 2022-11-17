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  4. Hakan Çalhanoğlu'ndan Jorge Jesus açıklaması! ''Saygısızlık yapma ihtimalim yok''

Hakan Çalhanoğlu'ndan Jorge Jesus açıklaması! ''Saygısızlık yapma ihtimalim yok''

17.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım kampında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Jorge Jesus'a eleştiri yapmam haddim değil. Almanya'da genç oyuncular oynuyor. Futbolcu gözüyle Arda ve Emirhan'ın da oynayabileceğini söyledim. Gerçekten hiçbir kötü niyetim yoktu. Mutlaka bir bildikleri vardır. Ben kimseyi eleştirmedim." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Jorge Jesus açıklaması! ''Saygısızlık yapma ihtimalim yok''
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde kullandığı sözlere açıklık getiren Çalhanoğlu, yanlış anlaşıldığını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR HOCA"

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"Arda ve Emirhan için yaptığım yorumlar kötü niyetli değildi. Jorge Jesus'a saygısızlık yapma ihtimalim yok, haddime değil. Hiçbir oyuncu kulüpten büyük değildir bunu biliyorum. Ben sadece Arda'nın daha fazla oynayabileceğini söyledim futbolcu gözüyle. Fenerbahçe taraftarlarından daha çok mesaj aldığım için söylüyorum. Asla saygısızlık yapma amacım yoktu. Jesus, çok büyük bir hoca ve onunla her gün birlikte olan o. Arda gerçekten çok iyi futbolcu ve çok iyi karakteri var. Yaşıtları oynayabildiği için öyle konuştum sadece. Jesus'u da Merih ile arası çok iyi olduğu için tanıyorum. Çok büyük bir hoca."

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Hakan Çalhanoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı Jorge Jesus

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