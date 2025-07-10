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Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri... Inter'den ayrılmak için bir süredir çaba gösteren Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray yönetimi prensip anlaşmasına vardı. Inter'in yüksek bonservis istemesi sebebiyle transferi durduran Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'nun babasından yeşil ışık geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasında yaşanan görüşmelerde sürpriz bir olay gelişti. Milli futbolcuyu Galatasaray'a gelmeye kısa süre içinde ikna eden sarı-kırmızılılar, Hakan'ın babasının paylaşımıyla güne uyandı.

"GELİYORUZ" PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI YIKTI

Hakan Çalhanoğlu nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor... 1

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Oğluyla fotoğraflarını yayınlayan baba Çalhanoğlu, paylaşımına "Geliyoruz" şarkısını ekledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Hakan Çalhanoğlu nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor... 2

Galatasaray'a transfer olmak için maaşında indirim yapmaya da hazır olan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 35 milyon Euro'luk bonservis isteğinde indirim yapmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu galatasaray
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