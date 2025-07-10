Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasında yaşanan görüşmelerde sürpriz bir olay gelişti. Milli futbolcuyu Galatasaray'a gelmeye kısa süre içinde ikna eden sarı-kırmızılılar, Hakan'ın babasının paylaşımıyla güne uyandı.

"GELİYORUZ" PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI YIKTI

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Oğluyla fotoğraflarını yayınlayan baba Çalhanoğlu, paylaşımına "Geliyoruz" şarkısını ekledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Galatasaray'a transfer olmak için maaşında indirim yapmaya da hazır olan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 35 milyon Euro'luk bonservis isteğinde indirim yapmasını bekliyor.