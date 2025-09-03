SPOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray aşkı dinmek bilmiyor! Yönetimle görüştü gelmek için o şartı bile kabul etti...

Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmek için elinden geleni yaparken tecrübeli oyuncunun yönetim ile görüşerek transfer mesajı verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray'da son günlerin gündem isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a transfer olmak için elinden geleni yapmaya devam ederken deneyimli orta saha oyuncusu, transfer dönemi kapanmadan Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi istiyor.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede çarpıcı ifadeler kullandığı belirtildi. Milli yıldızın, “Avrupa listesinde olmamam önemli değil. Gerekirse Ocak ayına kadar Avrupa’da oynamam. Galatasaray’ı çok istiyorum. Çocukluk hayalim bu formayı giymek. Bunun için ne gerekiyorsa yaparım” dediği öğrenildi.

YÖNETİM KARARLI

Galatasaray yönetiminin bu sözlerden etkilendiği ve transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında. Sarı-Kırmızılılar, Hakan’ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyemese de 12 Eylül’e kadar transfer için çalışmalara devam edecek.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Inter, 31 yaşındaki oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Hakan’ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu, 97 kez A Milli Takım formasını giydi.

