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Hakan Çalhanoğlu'nun Inter mutluluğu

23.06.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter'e transfer olduğu için mutlu olduğunu ve mavi-siyahlı takımda başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter mutluluğu

İtalya'da 4 yıldır formasını giydiği Milan ile sözleşmesi sona erdikten sonra Inter ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu, transferinin duyurulmasının ardından ilk demecini, kulübün kanalı Inter TV'ye verdi.

Çalhanoğlu, "Inter büyük bir takım, büyük bir kulüp, büyük taraftarı var. Buraya gelmenin ne anlam taşıdığını biliyorum. Çok mutluyum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" dedi.

Inter'de olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, yeni kulübündeki hedeflerine dair, "Umarım tüm takım arkadaşlarımla beraber sakatlıksız bir sezon geçiririz. Bu ilk hedef. Sonraki hedef şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapmak" diye konuştu.

Inter’de hocası olacak olan Simone Inzaghi ile görüştüğünü ve kendisinden güzel şeyler işittiğini anlatan milli oyuncu, "Güzel şeyler duydum ondan. Büyük hedefleri var. Bunlar hoşuma gidiyor çünkü ben de İtalya’da bir şeyler kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Serbest vuruş ustası olmasını neye bağladığının sorulması üzerine Hakan Çalhanoğlu, "Çalışmak bu işin sırrı. Sadece çok çalışmak ve iyi antrenman yapmak. Ama bu iş yüzde 50-50. Yani yarısı yetenekse yarısı da çalışmaya bağlı. Umuyorum ki burada bu şekilde çok sayıda gol atarım" yanıtını verdi.

Çalhanoğlu, gol atmaktan daha çok asist yapmayı sevdiğini ve bunu tercih ettiğini ama önemli olanın her zaman takımın kazanması olduğunu belirtti.

Inter'de de bir dönem top koşturan Emre Belözoğlu ile de transferden önce konuştuğunu aktaran Çalhanoğlu, "Bana kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi" yorumunu yaptı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Inter, Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladıInter, Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İtalya Hakan Çalhanoğlu
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