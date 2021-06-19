Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı birçok Avrupa devi ve Süper Lig ekibi Galatasaray'la anılan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bomba bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Geçtiğimiz sezon İtalya devi Milan ile gösterdiği müthiş performans ile transfer listelerinde üst sıralarda yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Çalhanoğlu'nun yeni takımı merak konusu oldu.

BAŞKAN ADAYI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Skorer'e özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı adayı Metin Öztürk, Hakan Çalhanoğlu'nu işaret ederek; 'Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir 10 numarayı Fatih hocamız istediği anda transfer edeceğiz. Bu 10 numara Türk ve büyük ses getirecek." ifadelerini kullanmıştı.

BOMBAYI PATLATTI

Şuan A Milli Takım ile EURO 2020'de boy gösteren ve Milan ile henüz anlaşmaya varamayan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Bakü'de Çalhanoğlu ile röportaj yapan Azeri gazeteci Elchin Jafarov transfer bombasını patlattı.

"JUVENTUS FORMASI GİYECEK"

Hakan'ın geleceği hakkında konuşan gazetec, “Bayern Münih, Paris Saint Germain, Juventus ve Arsenal futbolcuyu isteyen kulüpler. Ailesi kendisinin futbol hayatına Almanya’da devam etmesini istiyor.Ancak İtalya’da kendisini daha huzurlu hissettiği, daha rahat oynadığına dikkat çekerek Hakan Çalhanoğlu Juventus’ta diyebiliriz. Islak imza atılmadan transfer bitti denmese de vaziyet onu gösteriyor ki Hakan yeni sezondan itibaren Juventus forması giyecek.' dedi.



