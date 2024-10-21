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Hakan Çalhanoğlu ve Ciro Immobile Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde onurlandırıldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.10.2024 20:53
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü İtalyan Danielle Santarelli, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde onurlandırıldı.

Hakan Çalhanoğlu ve Ciro Immobile Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde onurlandırıldı!

Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI), Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve Artemisia Vakfı'nın işbirliğiyle Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'nda düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldü.

Akdeniz ülkelerinde iş, sanat ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, bu bölgede yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa ve kültüre katkı bulunanların çabaları ödüllendirildi.

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İtalya Hakan Çalhanoğlu Ciro Immobile beşiktaş
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