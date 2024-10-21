Hakan Çalhanoğlu ve Ciro Immobile Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde onurlandırıldı!

Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI), Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve Artemisia Vakfı'nın işbirliğiyle Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'nda düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldü.

Akdeniz ülkelerinde iş, sanat ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, bu bölgede yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa ve kültüre katkı bulunanların çabaları ödüllendirildi.