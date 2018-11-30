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Hakan Çalhanoğlu ve Jeremain Lens UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 30.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaşlı Jeremain Lens haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

Hakan Çalhanoğlu ve Jeremain Lens UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday

UEFA, Avrupa Ligi'nde 5. haftanın ardından İtalya'nın Milan takımında forma giyen ve 5-2 mağlup ettikleri Lüksemburg temsilcisi Dudelange karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu'nu haftanın futbolcusuna aday gösterdi.

Beşiktaş'ın 2-0 geriye düştüğü Sarpsborg deplasmanında, siyah-beyazlı ekibin ilk ve son golünü atan Hollandalı futbolcu Lens de aday gösterilen futbolculardan biri oldu.

Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Bruno Fernandes, UEFA'nın diğer adayları arasında yer aldı.

Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jeremain Lens Hakan Çalhanoğlu UEFA Avrupa Ligi

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