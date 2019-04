Hakan Hatipoğlu kötü yorumlara isyan etti

"Bir kere çok üzülüyoruz. Biz kızımıza her anne-baba gibi gözümüz gibi bakıyoruz. İlk 6 ay boyunca fotoğrafını paylaşmaya kıyamadık. 6 ay geçti ‘artık yavaş yavaş paylaşalım’ dedik. Sonuçta kızımız bizim en büyük güzelliğimiz bunu insanlar da görsün belki güzel taraflarını örnek alırlar, güzel şeyler düşünürler.

Ayıptır, günahtır… Biz çok üzülüyoruz. Toplum olarak ne ara bu kadar arsız, hadsiz, kötü niyetli olduk merak ediyorum. Sosyal medya ile sosyalleşelim derken aslında arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi daha da önemlisi ahlakımızı ve kültürümüzü kaybeder olduk.

O kişilere dava açmayı düşünmüyorum. Belki karşı taraf beni yaralamak için bu lafları ediyor ama şunu kimse unutmasın Allah katında herkes bunların hesabını verecek.

Bir bebeğe, melek gibi olan, savunmasız bir varlığa kimse bunları söyleyemez. Evet, bunun kanuni bir tarafı olabilir ama daha da önemlisi Allah katında bunun hesabını vereceğini düşünmeli. Ben o kişileri dava etmeyeceğim, sadece Allah’a havale ediyorum.

Çok ağır yorumlar var. Onun hayatıyla ilgili bir şeyler söyleyenler de var fiziki şeyler söyleyen de var…

Ben her zaman şunu söylüyorum; eğer çocuğumuzu Allah bize engelli bile verseydi ona da bakardık. Başımızın üstünde her zaman… O yüzden böyle şeyleri hiç konuşmamak lazım. Biz vatana hayırlı bir evlat yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız…"