Hakan Hatipoğlu kötü yorumlara isyan etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu isyan etti.

İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşan çift geçen günlerde kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Lila bebek hakkında kötü yorum yapınca ünlü çift isyan etti. Bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Bir kere çok üzülüyoruz. Biz kızımıza her anne-baba gibi gözümüz gibi bakıyoruz. İlk 6 ay boyunca fotoğrafını paylaşmaya kıyamadık. 6 ay geçti ‘artık yavaş yavaş paylaşalım’ dedik. Sonuçta kızımız bizim en büyük güzelliğimiz bunu insanlar da görsün belki güzel taraflarını örnek alırlar, güzel şeyler düşünürler.

Biz çocuğa kendimiz bakıyoruz. Herhangi bir dadı yardımı falan almıyoruz. Annelerimiz yanımızda oluyor… Biz bugüne kadar ne yapsak eleştirildi. Yarışmada tanıştık, ‘evleneceğiz’ dedik. ‘Evlenemezler’ dediler…

Evlendik, ‘ne zaman ayrılacaklar’ dediler… Yıllar geçti ‘çocukları olmuyor’ dediler. Dediler de dediler… Şimdi çocuğumuz oldu buna bile laf edenler oluyor.