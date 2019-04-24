MAGAZİN

Hakan Hatipoğlu kötü yorumlara isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu altı ay önce bebekleri Lila’yı kucağına almıştı. Sosyal medyada bebekleri üzerinden reklam yapmakla suçlanan çifte eleştiri yağıyor...

Hakan Hatipoğlu kötü yorumlara isyan etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu isyan etti.

İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşan çift geçen günlerde kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Lila bebek hakkında kötü yorum yapınca ünlü çift isyan etti. Bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı:

5cc0169266a97c9b5dc42e17

"Bir kere çok üzülüyoruz. Biz kızımıza her anne-baba gibi gözümüz gibi bakıyoruz. İlk 6 ay boyunca fotoğrafını paylaşmaya kıyamadık. 6 ay geçti ‘artık yavaş yavaş paylaşalım’ dedik. Sonuçta kızımız bizim en büyük güzelliğimiz bunu insanlar da görsün belki güzel taraflarını örnek alırlar, güzel şeyler düşünürler.

Biz çocuğa kendimiz bakıyoruz. Herhangi bir dadı yardımı falan almıyoruz. Annelerimiz yanımızda oluyor… Biz bugüne kadar ne yapsak eleştirildi. Yarışmada tanıştık, ‘evleneceğiz’ dedik. ‘Evlenemezler’ dediler…

Evlendik, ‘ne zaman ayrılacaklar’ dediler… Yıllar geçti ‘çocukları olmuyor’ dediler. Dediler de dediler… Şimdi çocuğumuz oldu buna bile laf edenler oluyor.

'BİZ ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'

Ayıptır, günahtır… Biz çok üzülüyoruz. Toplum olarak ne ara bu kadar arsız, hadsiz, kötü niyetli olduk merak ediyorum. Sosyal medya ile sosyalleşelim derken aslında arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi daha da önemlisi ahlakımızı ve kültürümüzü kaybeder olduk.

5cc01693ae298b2e2234d6b5

'ALLAH KATINDA HERKES BUNLARIN HESABINI VERECEK'

O kişilere dava açmayı düşünmüyorum. Belki karşı taraf beni yaralamak için bu lafları ediyor ama şunu kimse unutmasın Allah katında herkes bunların hesabını verecek.

Bir bebeğe, melek gibi olan, savunmasız bir varlığa kimse bunları söyleyemez. Evet, bunun kanuni bir tarafı olabilir ama daha da önemlisi Allah katında bunun hesabını vereceğini düşünmeli. Ben o kişileri dava etmeyeceğim, sadece Allah’a havale ediyorum.

Çok ağır yorumlar var. Onun hayatıyla ilgili bir şeyler söyleyenler de var fiziki şeyler söyleyen de var…

Ben her zaman şunu söylüyorum; eğer çocuğumuzu Allah bize engelli bile verseydi ona da bakardık. Başımızın üstünde her zaman… O yüzden böyle şeyleri hiç konuşmamak lazım. Biz vatana hayırlı bir evlat yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız…"

PARTNEROna bir de şimdi bakın! Fotoğraflarıyla mest ediyorOna bir de şimdi bakın! Fotoğraflarıyla mest ediyor
Sosyal medyayı sallayan olay! 'Aleyna pozu verdim'Sosyal medyayı sallayan olay! 'Aleyna pozu verdim'
Yangın paniği! Ezgi Sertel böyle kaçtıYangın paniği! Ezgi Sertel böyle kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu Hakan HAtipoğlu Hakan Hatipoğlu bebek

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki benzerliği olay oldu!

Sosyal medyayı sallayan olay! 'Aleyna pozu verdim'

Anneler ve Gelinler'de yangın! Ezgi Sertel'in zor anları

Yangın paniği! Ezgi Sertel böyle kaçtı

Gökhan Özoğuz ve Alişan'den tecavüz tepkisi!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Yasmin Erbil sunucu oluyor!

Cesur pozlarıyla konuşuluyordu! İşte yeni işi

İpek Tanrıyar’ın kına gecesi olay oldu! Eteğini öptü

Ünlü sunucu atla geldi, eteğini öptü

Nihat Doğan: Erdoğan’ı çok seviyorum ama...

Olay sözler: Erdoğan’ı çok seviyorum ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.