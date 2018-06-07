Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan o iddiaya yanıt gecikmedi!

Survivor 2018'de İstanbul ödülünü kazanan Gönüllüler yarışmacıları arasında en büyük sürprizi Hakan Hatipoğlu yaşamıştı.

Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu'nun hamile olduğunu öğrenmiş ve duygu dolu anlar yaşamıştı.

Hakan Hatipoğlu, İstanbul'a geldiğinde ultrason fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Hakan Hatipoğlu, balonu patlatınca bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenmişti.

Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu'nun şampiyon olması halinde doğacak olan kızlarına Survivor adını verecekleri yönündeki iddialara yanıt verdi.,,

Gizem Hatipoğlu, iddialar için ''Doğru değil tabii ki'' dedi.





