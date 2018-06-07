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Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan o iddiaya yanıt gecikmedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu'nun şampiyon olması halinde doğacak olan kızlarına Survivor adını verecekleri yönündeki iddialara yanıt verdi

Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'ndan o iddiaya yanıt gecikmedi!

Survivor 2018'de İstanbul ödülünü kazanan Gönüllüler yarışmacıları arasında en büyük sürprizi Hakan Hatipoğlu yaşamıştı.

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Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu'nun hamile olduğunu öğrenmiş ve duygu dolu anlar yaşamıştı.

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Hakan Hatipoğlu, İstanbul'a geldiğinde ultrason fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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Hakan Hatipoğlu, balonu patlatınca bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenmişti.

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Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu'nun şampiyon olması halinde doğacak olan kızlarına Survivor adını verecekleri yönündeki iddialara yanıt verdi.,,

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Gizem Hatipoğlu, iddialar için ''Doğru değil tabii ki'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu gizem hatipoğlu Survivor bebekleri

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