SPOR

Hakan Keleş: Robinho'nun sözleşmesini uzatıyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Robinho için karar verildi! Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robinho'nun sözleşmesinin uzatılmasının an meselesi olduğu açıklandı.

Hakan Keleş: Robinho'nun sözleşmesini uzatıyoruz

Sivasspor forması giyen Robinho'nun sözleşmesinin uzatılma kararı alındı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Medipol Başakşehir maçı öncesinde Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Robinho'yla ilgili gündeme gelen sözleşme yenilenecek haberleriyle ilgili olarak ise Hakan Keleş, "Robinho bizden memnun, biz de Robinho'dan mennunuz. Yönetimimiz yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Çok az prüz kaldı. İnşallah yeni sözleşme imzalanacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

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Demir Grup Sivasspor robinho Hakan Keleş

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Robinho devre arasında ERZURUM'DA AHA DA BURAYA YAZDIM....
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