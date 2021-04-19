Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020 için Avrupa Süper Ligi engeli

Avrupa'da tarihi bir dönem yaşanıyor! 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından UEFA ve FIFA, bu organizasyona katılacak olan takımları ve futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu.

12 kulübün katılımı ile beraber kurulan Avrupa Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan) için de büyük bir tehlike ortaya çıktı.

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımızın

üç futbolcusu, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarda forma giyiyor.

UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde forma giyen futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu. Dolayısıyla alınan kararlarda bir değişiklik olmaması durumunda ve milli futbolcularda aynı kulüplerinde de oynamaya devam ederse Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, EURO 2020'de A Milli Takım forması altında mücadele edemeyecek.

RAKİPLERDEN KAÇ FUTBOLCU YOK

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, İsviçre Milli Takımı'nda 1 futbolcu, Galler Milli Takımı'ndan 3 futbolcu organizasyonda forma giyemeyecek.