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Hakan: Muhafız’dan bir başarı daha

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği, Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız (The Protector) bir listede daha üst sıraları zorluyor.

Yayınlandığı ilk sezonuyla gündeme damga vuran Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız (The Protector), Game of Thrones'un zirvede olduğu En Popüler Fantastik Diziler kategorisinde 4. sıraya kadar yükseldi. Netflix'in 3. ve 4. sezon onayı alan Türk dizisi, En popüler bilim kurgu dizileri listesine girdi. İşte zirvedeki 25 yapım...

Hakan: Muhafız’dan bir başarı daha

25. Counterpart (2017– )

25. Counterpart (2017– )
8,1

24. Daredevil (2015–2018)

24. Daredevil (2015–2018)
8,7

23. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )

23. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
7,5

22. The Man in the High Castle (2015– )

22. The Man in the High Castle (2015– )
8,1

21. Rick and Morty (2013– )

21. Rick and Morty (2013– )
9,3

20. Star Trek: Discovery (2017– )

20. Star Trek: Discovery (2017– )
7,4

19. Supergirl (2015– )

19. Supergirl (2015– )
6,5

18. The Punisher (2017– )

18. The Punisher (2017– )
8,6

17. The 100 (2014– )

17. The 100 (2014– )
7,8

16. Alacakaranlık Kusağı (1959–1964)

16. Alacakaranlık Kusağı (1959–1964)
9,0

15. The Gifted (2017– )

15. The Gifted (2017– )
7,6

14. Westworld (2016– )

14. Westworld (2016– )
8,8

13. The Handmaid's Tale (2017– )

13. The Handmaid's Tale (2017– )
8,6

12. Arrow (2012– )

12. Arrow (2012– )
7,7

11. Hakan: Muhafız (2018– )

11. Hakan: Muhafız (2018– )
7,7

10. The Flash (2014– )

10. The Flash (2014– )
7,9

9. Runaways (2017– )

9. Runaways (2017– )
7,3

8. Travelers (2016– )

8. Travelers (2016– )
8,1

7. Gotham (2014– )

7. Gotham (2014– )
7,9

6. Yürüyen Ölüler (2010– )

6. Yürüyen Ölüler (2010– )
8,4

5. Titans (I) (2018– )

5. Titans (I) (2018– )
8,3

4. Doctor Who (2005– )

4. Doctor Who (2005– )
8,7

3. Stranger Things (2016– )

3. Stranger Things (2016– )
8,9

2. The Orville (2017– )

2. The Orville (2017– )
7,9

1. Black Mirror (2011– )

1. Black Mirror (2011– )
8,9
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Hakan: Muhafız The Protector En Popüler Fantastik Diziler

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