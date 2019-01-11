Yayınlandığı ilk sezonuyla gündeme damga vuran Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız (The Protector), Game of Thrones'un zirvede olduğu En Popüler Fantastik Diziler kategorisinde 4. sıraya kadar yükseldi. Netflix'in 3. ve 4. sezon onayı alan Türk dizisi, En popüler bilim kurgu dizileri listesine girdi. İşte zirvedeki 25 yapım...
Hakan: Muhafız’dan bir başarı daha
25. Counterpart (2017– )
8,1
24. Daredevil (2015–2018)
8,7
23. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
7,5
22. The Man in the High Castle (2015– )
8,1
21. Rick and Morty (2013– )
9,3
20. Star Trek: Discovery (2017– )
7,4
19. Supergirl (2015– )
6,5
18. The Punisher (2017– )
8,6
16. Alacakaranlık Kusağı (1959–1964)
9,0
15. The Gifted (2017– )
7,6
14. Westworld (2016– )
8,8
13. The Handmaid's Tale (2017– )
8,6
11. Hakan: Muhafız (2018– )
7,7
10. The Flash (2014– )
7,9
8. Travelers (2016– )
8,1
6. Yürüyen Ölüler (2010– )
8,4
5. Titans (I) (2018– )
8,3
4. Doctor Who (2005– )
8,7
3. Stranger Things (2016– )
8,9
2. The Orville (2017– )
7,9
1. Black Mirror (2011– )
8,9
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