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Hakan Muhafız galasında şoke eden olay

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SİNEMA TV  | 12.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

Netflix’in tüm dünyada çok ses getiren ilk Türk orijinal dizisi ‘Hakan: Muhafız’ın ikinci sezon prömiyeri 38. İstanbul Film Festivali kapsamında yapıldı. Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisinin 2. sezon galasında tatsız anlar yaşandı.

Hakan Muhafız galasında şoke eden olay

Netflix’te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinin 2. sezonunun galası dün gece yapıldı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Engin Öztürk ve Boran Kuzum’un paylaştığı Hakan Muhafız dizisinin 2 sezon galası Zorlu’da gerçeklesti.

Merakla beklenen dizinin galasında önemli bir tatsızlık yaşandı.

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Oyuncuları bekleyen basın mensupları, bazı yetkililerin kötü davranışlarına maruz kalınca ortak karar alarak yapılanları protesto edip galadan ayrıldı.


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