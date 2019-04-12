Hakan Muhafız galasında şoke eden olay

Netflix’te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinin 2. sezonunun galası dün gece yapıldı.
Başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Engin Öztürk ve Boran Kuzum’un paylaştığı Hakan Muhafız dizisinin 2 sezon galası Zorlu’da gerçeklesti.
Merakla beklenen dizinin galasında önemli bir tatsızlık yaşandı.
Oyuncuları bekleyen basın mensupları, bazı yetkililerin kötü davranışlarına maruz kalınca ortak karar alarak yapılanları protesto edip galadan ayrıldı.
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