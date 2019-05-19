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Hakan: Muhafız'ın 3. sezon kadrosu belli oldu

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SİNEMA TV  | 19.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız 3. ve. 4 sezon çekimlerine başladı. Yeni sezonda kadroya katılan yeni isimler de belli oldu. Çukur'dan 2, Diriliş Ertuğrul'dan 1 isim dikkat çekti.

Hakan: Muhafız'ın 3. sezon kadrosu belli oldu

Hakan: Muhafız'ın / The Protector 3. sezon kadrosu belli oldu.

Hakan: Muhafız'ın yeni sezonunda, Hakan, Muhafız kanı taşıyan ağabeyinin yıkıma uğrattığı İstanbul’u kurtarmaya çalışacak. İstanbul, Ölümsüzler’in saldırısı yüzünden yayılan bir virüsle mücadele ederken Faysal ve Rüya planlarını gerçekleştirmeye adım adım yaklaşacak.

Hakan ise panzehir için Nisan’a ulaşmaya çalışacak ve bu esnada tanıştığı Burak’la birlikte şehri kurtarmak için maceraya atılır.

Atilla Ünsal ve Aşkım Özbek’in, Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi adlı romandan esinle yazdığı bir hikayeye dayanan dizinin senaryosunu İpek Gökdel kaleme alıyor.

Hakan: Muhafız'ın yeni sezonlarında başlıca rolleri Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu paylaşmaya devam edecek. Kadroya ayrıca Funda Eryiğit, Taner Ölmez Bige Önal ve Hasan Üner dahil oldu.

  1. sezonunun 2020 içerisinde prömiyer yapması beklenen Hakan: Muhafız'ın kadrosunda ayrıca şu yeni isimler yer alacak:

Çukur'da Akşin karakterine hayat veren İlayda Alişan Hakan: Muhafız'da rol alacak.

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Çukur'da rol alan Emre Mutlu da Hakan: Muhafız kadrosuna katılan isimler arasında.

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Diriliş Ertuğrul'da oynayan Halit Özgür Sarı, Hakan: Muhafız kadrosuna katıldı.

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