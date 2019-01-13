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Hakan Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'dan Netflix'e özel video! Bilinmeyenleri cevapladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 13.01.2019 21:27 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü dizi platformu Netflix'te yayınlanan ilk Türk yapımı "Hakan: Muhafız"da başrol oynayan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix'in "13 soru bir yetenek" adıyla özel hazırladığı videoda, bilinmeyenleri cevapladı.

Netflix Türkiye, Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'a 13 soru sordu.

SAMİMİ CEVAPLAR VERDİ
Netflix'in Instagram hesabından yayınladığı videoda, yakışıklı oyuncu hokkabazlık soruları adı altında 13 soruya samimi cevaplar verdi.

HAYRANLARININ BİR KEZ DAHA GÖNLÜNÜ FETHETTİ
Hakan: Muhafız'la adını dünyaya duyuran Çağatay Ulusoy, "Dünyada en çok hayran olduğunuz kişi" sorusuna Atatürk cevabını verdi. Ulusoy bu cevapla, hayranlarının bir kez daha gönlünü fethetti.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Hakan: Muhafız Çağatay Ulusoy

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