Hakan Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'dan Netflix'e özel video! Bilinmeyenleri cevapladı

Netflix Türkiye, Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'a 13 soru sordu.

SAMİMİ CEVAPLAR VERDİ

Netflix'in Instagram hesabından yayınladığı videoda, yakışıklı oyuncu hokkabazlık soruları adı altında 13 soruya samimi cevaplar verdi.

HAYRANLARININ BİR KEZ DAHA GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Hakan: Muhafız'la adını dünyaya duyuran Çağatay Ulusoy, "Dünyada en çok hayran olduğunuz kişi" sorusuna Atatürk cevabını verdi. Ulusoy bu cevapla, hayranlarının bir kez daha gönlünü fethetti.



