Hakan: Muhafız (The Protector)'dan beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

İlk sezonuyla büyük bir izlenme kitlesi oluşturan başarılı yapım Muhafız'ın merakla beklenen ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Dizide bir de sürpriz vardı.
Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız (The Protector), yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında oldukça pozitif yorumlar almış, Netflix'in başarılı yapımlarından biri olarak anılmaya başlanmıştı.
CÜNEYT ARKIN DİZİNİN KADROSUNDA
Muhafız'a Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın kadroya dahil oldu.
GÜÇLÜ KADROSUYLA SEYİRCİYLE BULUŞMUŞTU
Başrolünde Çağatay Ulusoy'un bulunduğu Hakan: Muhafız, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam yapımcılığında Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur gibi güçlü oyuncu kadrosuyla seyircilerle buluşmuştu.
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