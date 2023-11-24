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Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü böyle kutladı! Romantik poz sosyal medyayı salladı

24.11.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı yaşadıkları aşkla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Her paylaşımları olay olan ünlü isimlerden yeni poz geldi. Hakan Sabancı sevgilisi Erçel'in doğum gününü romantik bir kare ile kutladı. Sabancı'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yaşadıkları aşkla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerin başında geliyor. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla büyük beğeni toplayan ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.

Hakan Sabancı, bugün yeni bir hamle yaparak sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

hakan sabancı

Hakan Sabancı, 30 yaşına giren sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü "Mutlu yıllar benim" notunu düşerek paylaştı.

HANDE ERÇEL

Hande Erçel ise Hakan Sabancı'nın paylaşımını Instagram hikayesine ekleyerek "MY (benim)" notunu düştü. Ünlü çiftin romantik pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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