Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü böyle kutladı! Romantik poz sosyal medyayı salladı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yaşadıkları aşkla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerin başında geliyor. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla büyük beğeni toplayan ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.

Hakan Sabancı, bugün yeni bir hamle yaparak sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Hakan Sabancı, 30 yaşına giren sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü "Mutlu yıllar benim" notunu düşerek paylaştı.

Hande Erçel ise Hakan Sabancı'nın paylaşımını Instagram hikayesine ekleyerek "MY (benim)" notunu düştü. Ünlü çiftin romantik pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.





