Hakan Taşıyan'dan umutlu haber! Organ bağışçısı oldular

UçanKuş'ta yer alan habere göre, konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan’ın arkadaşı Hakan Yılmaz, “Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar. Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz bu konuda. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız” şeklinde konuştu. 'YENİ HABER HENÜZ YOK' Ünlü şarkıcı Taşıyan’ın doktorlarının çok yakından ilgilendiklerini belirten Yılmaz, “Doktorlarımız konunun ne olacağını çok iyi biliyorlar. Her iki transplantasyon nakil süreci aynı anda olmayacak. Ardı ardına olacak belli bir aralıkla. Ardından da bir yoğun bakım süreci olacak. Onunla ilgili biz de haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez tüm Hakan taşıyan severleri ile paylaşacağız” diye konuştu.

'İLK ZAMANA GÖRE DAHA İYİ' Arabesk dünyasının ünlü ismi Taşıyan’ın 23 Kasım tarihinde Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine başlandığını belirten Yılmaz, “23 Kasım’a göre şuan daha iyi. Ayak ağrıları ve bir takım şişlikler vardı. Artık o günlere göre çok daha iyi. Tetkik ve tedavileri devam ediyor. Biraz da kiloyu dengelediler nakil ile ilgili. Şu anda da son sürece doğru gidiyoruz ve ya bu hafta ya da gelecek hafta gereken yapılacak diye bekliyoruz. Değerli doktorlarımız bu konuda çok hassaslar. Onlar gerekli açıklamayı yaptıktan sonra biz de sizlere ileteceğiz” ifadelerini kullandı. 'HER ŞEYİN BİLİNCİNDE' Hakan Taşıyan ile bu sabah beraber olduklarını vurgulayan Hakan Yılmaz şunları kaydetti: “Bugün morali daha iyiydi. O da hazır artık. Bu sürecin içerisinde olduğunun bilincinde. Dolayısıyla inşallah Allah nasip ederse yine bu hastaneden çıkarken sizlerle birlikte olacağız. İnşallah sağlığına kavuşup ayaklarının üzerinde bu hastaneden ayrılacağız. Sevenlerine kavuşacak, konserleri, organizasyonları olacak Allah nasip ederse. Dokunun tuttuğu konusunda söylemler var.