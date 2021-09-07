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  4. Hakan Ural 'falakacıya' ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"

Hakan Ural 'falakacıya' ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"

07.09.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ortaya çıkan 'para karşılığı falaka' olayına tepki gösteren Hakan Ural, 'Adam sapık, ileride ailesine zarar vermeyeceği ne malum' dedi. "Adam falaka atacağım der gözünü bağlar keser seni. Karım bana dese seni bağlayacağım hayırdır derim" yorumunda bulunan Hakan Ural, serbest bırakılan şahsın akşama yeniden gözaltına alınacağını iddia etti.

Kayseri'de maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığında anlaşarak ayaklarını bağlayıp falakaya yatıran Erkan T., Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kargo çalışanı Erkan T., kadınlara eziyet ettiği görüntülerinin ortaya çıkmasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Olay Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında masaya yatırıldı.

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Hakan Ural, Erkan T.'nin ifadesi üzerine olayla ilgili tepkisini dile getirdi.

"DALGA GEÇİYOR! ADAM SAPIK"

Erkan T.'nin iki çocuk babası olduğunu vurgulayan Hakan Ural, şunları söyledi:

"İnanılmaz bir şey. O çocuklar ona baba diyor. Bunun suç olduğunu bilmeye bilmeye herkesi öldürürsün, katledersin. Dalga geçiyor fenomen olacağım diye, adam sapık.

"KARIM BANA DESE..."

Kızım sen bu adamı ne tanıyorsun, adam falaka atacağım der gözünü bağlar keser seni. Karım bana dese seni bağlayacağım hayırdır derim. Beni doğrasan ben bağlı bağlı nasıl kurtulacağım. O an duygusu patlar, hazır gelmişken bunu doğrayayım der.

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Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"
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Kanal D Hakan Ural
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