Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a mı yakalandı? Kanaldan açıklama!

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı 'Neler Oluyor Hayatta?' programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde soğuk algınlığı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini, bu nedenle bir süreliğine dinlenmeye çekildiğini takipçileriyle paylaşmıştı. ''Hanım iyi baktı Allah için'' diyen Ural, pazartesi günü ekranlara geri döneceğini duyurmuştu ancak beklenen olmadı.

Hastalığı nedeniyle ekranlara ara veren Hakan Ural, bir türlü toparlanamadı. Ural, hastalığını ilk etapta soğuk algınlığı olarak yorumlamış, ünlü sunucunun koronavirüs testleri negatif çıkmıştı. Ancak Ural'ın son Covid-19 testi, pozitif çıktı.

'Neler Oluyor Hayatta?' programının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakan Ural'ın grip belirtileriyle başlayan hastalığının Covid-19'a dönüştüğü ve Ural'ın sağlık durumunun günbegün iyiye gittiği duyuruldu.

Hakan Ural, ''Allah'tan bir mani olmazsa Pazartesi beraberiz'' açıklamasından kısa bir süre sonra sürecin daha da zorlaştığını ve kendisine iyi demek için erken davrandığını belirterek, dua istemişti.





