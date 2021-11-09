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Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a mı yakalandı? Kanaldan açıklama!

09.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden, soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığını ve 'Neler Oluyor Hayatta?' programına ara vermek zorunda kaldığını duyuran Hakan Ural, sağlığına kavuştuğu haberini sevenleriyle paylaşmıştı. Ancak Hakan Ural'ın sağlık durumunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a mı yakalandı? Kanaldan açıklama!

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı 'Neler Oluyor Hayatta?' programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde soğuk algınlığı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini, bu nedenle bir süreliğine dinlenmeye çekildiğini takipçileriyle paylaşmıştı. ''Hanım iyi baktı Allah için'' diyen Ural, pazartesi günü ekranlara geri döneceğini duyurmuştu ancak beklenen olmadı.

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a mı yakalandı? Kanaldan açıklama!

Hastalığı nedeniyle ekranlara ara veren Hakan Ural, bir türlü toparlanamadı. Ural, hastalığını ilk etapta soğuk algınlığı olarak yorumlamış, ünlü sunucunun koronavirüs testleri negatif çıkmıştı. Ancak Ural'ın son Covid-19 testi, pozitif çıktı.

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a mı yakalandı? Kanaldan açıklama!

'Neler Oluyor Hayatta?' programının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakan Ural'ın grip belirtileriyle başlayan hastalığının Covid-19'a dönüştüğü ve Ural'ın sağlık durumunun günbegün iyiye gittiği duyuruldu.

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a mı yakalandı? Kanaldan açıklama!

Hakan Ural, ''Allah'tan bir mani olmazsa Pazartesi beraberiz'' açıklamasından kısa bir süre sonra sürecin daha da zorlaştığını ve kendisine iyi demek için erken davrandığını belirterek, dua istemişti.

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Covid-19'a mı yakalandı? Kanaldan açıklama!

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Kanal D Hakan Ural
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