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  4. Hakan Ural, 'Sözde gazeteci' diyerek eleştirilere yanıt vermişti! Fatih Altaylı'dan bomba yorum

Hakan Ural, 'Sözde gazeteci' diyerek eleştirilere yanıt vermişti! Fatih Altaylı'dan bomba yorum

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 10:57
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Hakan Ural'ın İran’ın İsrail’e yönelik misillemesine ilişkin yorumları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Eleştirilere cevap veren Ural," Sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım” demişti. Konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'dan yorum geldi.

Hakan Ural, 'Sözde gazeteci' diyerek eleştirilere yanıt vermişti! Fatih Altaylı'dan bomba yorum

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Hakan Ural son olarak da İran-İsrail gerilimini adeta bir uzman gibi yorumlamaya çalışması sosyal medyada gündem olmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı da Hakan Ural'la ilgili YouTube kanalında eleştirilerde bulunmuştu. Altaylı, "Benim merak ettiğim, kim hangi zeka hangi fikir, hangi algıyla Hakan Ural'ı çağırıp görüşlerine başvuruyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Ural kendisine gelen eleştirilere cevap vermiş ve “Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım” demişti.

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"BİZ SALDIRMADIK"

Eleştirilere cevap veren Ural'ın açıklamasıyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı Youtube'da yayınlanan programında yorum yaptı.

Altaylı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizi kastetmiyor herhalde çünkü biz saldırmadık. Biz kendisini anlayışla karşılıyoruz. 'Sözde gazeteci' olmadığımızı da tüm Türkiye biliyor. 42 yıldır bu mesleği yapıyorum. İyi yaptığımı düşünüyorum. Halk bizi izlediğini göre, Hakan Ural'dan alabileceğimiz bir dersimiz yok. Kendisi ilkesel duruştan bahsediyorsa ilkesel duruş öyle olmaz. Murat Kurum kazanır demez. İlkesel duruş şudur: 'Kimin kazanacağına dair fikrim yok ama ben Murat Kurum'un kazanmasını istiyorum' dersen bu ilkesel bir duruştur. 'Murat Kurum rahat alır' dersen bu ilkesel bir duruş değil, bu bildiğin aymazlıktır, bu bildiğin yalakalıktır daha fazlasını söylemeyeyim. Bence Hakan Ural'dan artık bahsetmeyelim. Babasının bile sevmediği bir çocuğu biz burada durmadan parlatıyoruz."

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Fatih Altaylı sosyal medya
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