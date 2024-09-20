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Hakem cep telefonu videosunu kullanarak VAR’a gitti; pozisyona penaltı verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 13:39
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Eskişehirspor ile 1966 Edremit Belediyespor arasında oynanan hazırlık maçının hakemi bir pozisyonda, tribünde bulunan 1966 Edremit Belediyespor yetkilisinin cep telefonu ile çektiği maç görüntüsünü Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi gibi kullanarak penaltıya hükmetti.

Hakem cep telefonu videosunu kullanarak VAR’a gitti; pozisyona penaltı verdi

Eskişehirspor, dün Afyon’da oynadığı hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1966 Edremit Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Müsabakada ilginç bir olay yaşandı. Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçının 77. dakikasında hakem, yaşanan bir pozisyonda elle oynamayla alakalı kararsız kaldı. Tribünden cep telefonu ile maçı video kaydına alana 1966 Edremit Belediyespor yetkilisi, görüntüleri hakeme izletti. Amatör çekilen görüntüleri VAR sistem gibi kullanan hakem, pozisyonu izleyerek penaltı kararına hükmetti.

Penaltıyı gole çeviren 1966 Edremit Belediyesporlu futbolcu, skoru da 2-1’e taşıdı. Yaşanan ilginç olay iki takım futbolcuları ve teknik heyetini güldürdü.
Maçta başka gol olmazken, Eskişehirspor hazırlık karşılamasını 2-1’lik skorla kazandı.

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