SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Hakeme uçan tekme atmıştı! İşte aldığı ceza

Hakeme uçan tekme atmıştı! İşte aldığı ceza

05.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya altıncı liginde bir futbolcu aleyhinde verilen kararın ardından maçın hakemine saldırdı. Hakemin sahada bilinci kapanırken futbolcu tutuklandı.

Hakeme uçan tekme atmıştı! İşte aldığı ceza

Brezilya'da bir futbolcu müsabaka sırasına hakeme tekmeyle saldırdı. Hakem bilincini kaybederken futbolcu polis tarafından tutuklandı. Kulüp, söz konusu sporcunun sözleşmesini feshetti.

HAKEM BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Latin Amerika ülkesi Brezilya altıncı liginde Sao Paulo RS ile Guarani karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Guarani'nin 1-0 önde götürdüğü maçta Sao Paulo RS futbolcusu William Ribeiro, aleyhinde düdük çalınmasının ardından hakem Rodrigo Crivellaro'ya saldırdı. Riberio'nun tekme attığı hakem sahada baygınlık geçirirken maç durduruldu. Riberio ise polis güçleri tarafından tutuklandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Tekmeli saldırının ardından Sau Paulo temsilcisi kulüp, hakeme saldıran Ribeiro'nun sözleşmesini feshettiklerini ilan etti. Kulüp Başkanı Delvid Goulart Pereira olay yüzünden 'utanç içerisinde olduklarını' şu açıklama ile duyurdu: "Sao Paulo RS’in kuruluşunun 113. gününün yıl dönümünde, kulübümüz tarihindeki en üzücü olaylardan biriyle karşılaştı ve bu vahim anlar, tüm sporseverlerde bir şok etkisi yarattı. Üzgünüz ve bu durumdan ötürü çok utanıyoruz. Tüm dünyaya, darbe alan hakeme ve ailesi ne en içten özür dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir ve hukuki süreçte gereken adımlar da atılacaktır."

Saldırının ardından sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırılan hakem tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
Pele'den haber var!Pele'den haber var!
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Türk hakeminden şike itirafı! ''Teklif aldım''

Türk hakeminden şike itirafı! ''Teklif aldım''

MHK Ali Palabıyık için kararını verdi

MHK Ali Palabıyık için kararını verdi

Antalyaspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim!

Antalyaspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim!

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig'de istifa kararı

Süper Lig'de istifa kararı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.