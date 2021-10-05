Hakeme uçan tekme atmıştı! İşte aldığı ceza

Brezilya'da bir futbolcu müsabaka sırasına hakeme tekmeyle saldırdı. Hakem bilincini kaybederken futbolcu polis tarafından tutuklandı. Kulüp, söz konusu sporcunun sözleşmesini feshetti.

HAKEM BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Latin Amerika ülkesi Brezilya altıncı liginde Sao Paulo RS ile Guarani karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Guarani'nin 1-0 önde götürdüğü maçta Sao Paulo RS futbolcusu William Ribeiro, aleyhinde düdük çalınmasının ardından hakem Rodrigo Crivellaro'ya saldırdı. Riberio'nun tekme attığı hakem sahada baygınlık geçirirken maç durduruldu. Riberio ise polis güçleri tarafından tutuklandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Tekmeli saldırının ardından Sau Paulo temsilcisi kulüp, hakeme saldıran Ribeiro'nun sözleşmesini feshettiklerini ilan etti. Kulüp Başkanı Delvid Goulart Pereira olay yüzünden 'utanç içerisinde olduklarını' şu açıklama ile duyurdu: "Sao Paulo RS’in kuruluşunun 113. gününün yıl dönümünde, kulübümüz tarihindeki en üzücü olaylardan biriyle karşılaştı ve bu vahim anlar, tüm sporseverlerde bir şok etkisi yarattı. Üzgünüz ve bu durumdan ötürü çok utanıyoruz. Tüm dünyaya, darbe alan hakeme ve ailesi ne en içten özür dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir ve hukuki süreçte gereken adımlar da atılacaktır."

Saldırının ardından sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırılan hakem tedavisinin ardından taburcu edildi.

