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  4. Hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'e 13 maç ceza

Hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'e 13 maç ceza

FUTBOL HABERLERİ  | 07.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oynanan amatör küme karşılaşmasında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan Yıldaray Kenet'e 13 maç ceza verildi.

Hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'e 13 maç ceza

Geçtiğimiz haftasonu Erenler'deki 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı.

Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçta TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, Yıldıray Kenet'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart gören Yıldıray Kenet, hakem Bilal İnci kırmızı kartına not alırken üzerine gelerek yumruk attı. Saldırı sonrası maç tatil oldu. İl Disiplin Kurulu tarafından hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'e 13 maç ceza verilirken, iptal olan maç ile ilgili olarak Geyvespor'un hükmen galibiyetine karar verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Erenler Yıldaray Kenet Geyvespor TÜVASAŞ Demirspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
lisansı iptal edilmeliydi
13 mac cok az 2-3 sene futboldan men edilmeli iddasını kaybeden her takımın oyuncusu yumruk atsın olurmu burda bile adalet yok
13 maç ceza nedir..cezayı veren federasyon yada ilgili kişiler demekki hakemin dövülmesi gerektiğine karar vermişler..ödül vermişler..bir sonraki maçta çenesini kırsın diye..lisansı alınıp ömür boyu men edilmesi gerekir..
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