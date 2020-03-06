SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Hakemi iten Gelson Martins'e 6 ay men cezası

Hakemi iten Gelson Martins'e 6 ay men cezası

FRANSA HABERLERİ  | 06.03.2020 07:43 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1’de 1 Şubat'ta Nimes ile Monaco arasında oynanan 22’nci hafta maçında hakemi iten Monacolu Gelson Martins, 6 ay futboldan men cezası aldı.

Hakemi iten Gelson Martins'e 6 ay men cezası

Fransa Futbol Komitesi Disiplin Kurulu, Nimes - Monaco mücadelesinde hakem Mikael Lesage’nin üzerine yürüyen ve hakemi iten Monaco’nun Portekizli oyuncusu Gelson Martins’e 6 ay futboldan men cezası verdi.

Monaco kulübü, Portekizli oyuncunun aldığı cezanın açıklanmasının ardından kararın ağır olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Fransız kulübü yaptığı açıklamada, “Oyuncunun davranışını tasvip etmemekle birlikte kariyerinde 200’den fazla maça çıkmış ve hiçbir maçta disiplin konusunda bir sıkıntı yaşamamış bir oyuncu için verilen bu karar, çok ağır bir yaptırım” ifadelerini kullandı.

Gelson Martins’in cezası, 6 Şubat tarihinden itibaren başlamış sayılacak.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Rakibinin penisini ısıran futbolcuya tarihi cezaRakibinin penisini ısıran futbolcuya tarihi ceza
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nimes monaco Gelson Martins

En Çok Okunan Haberler

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

MSB duyurdu! İdlib'den kahreden haber

MSB duyurdu! İdlib'den kahreden haber

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!

Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Dev maçta gülen PSG

Dev maçta gülen PSG

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakemi iten Gelson Martins'e 6 ay men cezası

Gelson Martins'e 6 ay men cezası

ÖZET | PSG 4-0 Dijon (Fransa 1. Futbol Ligi)

PSG, Dijon'u 4 golle geçti

Rakibinin penisini ısırdı, futboldan 5 yıl men cezası aldı

Rakibinin penisini ısıran futbolcuya tarihi ceza

Damien Comolli için Rennes iddiası

İşte Comolli'nin yeni adresi

ÖZET | Amiens - PSG: 4-4 maç sonucu

8 gollü maçta kazanan çıkmadı!

ÖZET | Dijon 1-6 PSG (Fransa Kupası)

PSG 6 golle yarı finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.