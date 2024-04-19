Hakemler artık yalan makinesine bağlanacak! Testten geçemeyen olursa kariyerleri bitecek...

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, dünya basınında ses getiren bir karara imza attı. Alınan karara göre Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak.

"DAHA FAZLA BİLGİ EDİNME FIRSATI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ortaya çıkan bu konuyla alakalı konuşan Shevchenko, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz." açıklamasını yaptı.

TESTTEN GEÇEMEYEN HAKEMLİK YAPAMAYACAK

Shevchenko, yalan makinesine bağlanan hakemlerden testi geçemeyen olursa hakemlik kariyerlerinin sona ereceğini ifade etti.

Ukraynalı eski FIFA hakemi Myroslav Stupar, "Bu, hakemliği daha adil hale getirebilir. Bazen hakemler ile belirli kulüplerin temsilcileri arasında tartışmalar çıkabiliyor, bu nedenle bazı maçlarda bu hakemlerin anlaşmazlığın ortaya çıktığı takımların maçlarını değerlendirmediğini belirtmekte fayda var." sözlerini kullandı.





