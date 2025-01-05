"Hakemler, Galatasaray'dan korkuyor" Göztepe maçı sonrası Sinan Engin'den flaş iddia

Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi yendiği maçın ardından Sinan Engin'den olay yaratan yorumlar geldi.

"MASA BAŞINDA, SAHA İÇİNDE YENEMEZSİN"

"Galatasaray'ı masa başında ve saha içinde yenemezsin! Bu Galatasaray'ın enteresan bir lobisi var! Bunun adı yapı falan değil, bunun adı başka bir şey! Sahada da güçlü olacaksın ama Galatasaray'ın sahada ve saha dışında iyi futbolcuları var."

"GALATASARAY HAKEMLERİ DE SİNDİRMİŞ! KORKUYORLAR!"

"Galatasaray maç sonrası çıkıp yönetici konuşan oldu mu? Galatasaray aleyhine penaltı verilse, konuşacaklardı. Ortalık yangın yerine dönecekti. Hakemlerle ilgili arada Galatasaray'a karşı hata olursa konuşmayın ya! 'Hakemdir, insandır, hata yapar' deyin. Galatasaray, Fenerbahçe'den iyi takım. Fenerbahçe'de Galatasaray'daki gibi sonucu değiştirebilecek oyuncular yok. Allah aşkına Galatasaraylılar hakemle ilgili konuşmasın. Alper Akarsu korkma kardeşim VAR'daki güzel kardeşim Alper Çetin sen de çağır! Lucas Torreira'nın penaltısı %100 VAR'lık. Koray Günter'in eline çarpan bir top var, o da tartışılır. Galatasaray hakemleri de sindirmiş! Korkuyorlar! VAR'a gidemedi!"