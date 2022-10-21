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Hakemleri hedef alan Okan Buruk'a karşı yanıt geldi! ''Soruşturma açılmalı''

21.10.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın oynadığı son lig maçının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk hakemleri hedef almıştı. Söylediği sözlerle hakemlerin bilerek hata yaptığını iddia eden Okan Buruk'a yanıt gecikmedi.

Hakemleri hedef alan Okan Buruk'a karşı yanıt geldi! ''Soruşturma açılmalı''

Ünlü gazeteci Fuat Akdağ, Okan Buruk'un hakemleri hedef alan açıklamasının ardından soruşturma açılması gerektiğini savundu. NutSpor Gazete programında bu konuya değinen Akdağ, "Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası hakemlerin ve VAR hakemlerinin kendileri aleyhine kasıtlı olarak hata yaptıklarını söylüyor. Kısaca diyor ki; ‘Herkes bir araya geldi. Galatasaray’ı yok etmeye çalışıyor"

"İNGİLTERE AYAKLANIRDI"

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Okan Buruk'un çok ciddi bir suçlama yaptığı vurgulayan Akdağ, "Bu açıklamayı Liverpool'un Teknik Direktör Klopp yapsaydı, İngiltere federasyonu ayaklanır ve hemen soruşturma açardı. Türkiye'de de soruşturma açılması gerekiyor" dedi.


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