Hakemleri hedef alan Okan Buruk'a karşı yanıt geldi! ''Soruşturma açılmalı''

Ünlü gazeteci Fuat Akdağ, Okan Buruk'un hakemleri hedef alan açıklamasının ardından soruşturma açılması gerektiğini savundu. NutSpor Gazete programında bu konuya değinen Akdağ, "Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası hakemlerin ve VAR hakemlerinin kendileri aleyhine kasıtlı olarak hata yaptıklarını söylüyor. Kısaca diyor ki; ‘Herkes bir araya geldi. Galatasaray’ı yok etmeye çalışıyor"

"İNGİLTERE AYAKLANIRDI"

Okan Buruk'un çok ciddi bir suçlama yaptığı vurgulayan Akdağ, "Bu açıklamayı Liverpool'un Teknik Direktör Klopp yapsaydı, İngiltere federasyonu ayaklanır ve hemen soruşturma açardı. Türkiye'de de soruşturma açılması gerekiyor" dedi.



