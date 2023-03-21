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Hakemliği yeni bırakan Cüneyt Çakır için olay iddia! Kulislerde konuşulmaya başlandı...

21.03.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktif hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır için ortaya flaş bir iddia atıldı. Hakemliği bırakmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’nde oynanan Al Ahli - Al Jazira maçında düdük çalan Cüneyt Çakır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen hakemlik teklifini neden reddettiği ortaya çıktı.

Hakemliği yeni bırakan Cüneyt Çakır için olay iddia! Kulislerde konuşulmaya başlandı...

Cüneyt Çakır, yardımcılarıyla beraber daha önce Suudi Arabistan Ligi’nde de maç yönetmişti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Cüneyt Çakır ile devam edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı ve Cüneyt Çakır'a bu teklifin iletildiği biliniyordu. Fakat Cüneyt Çakır, bu olaydan kısa süre sonra hakemliği bıraktı.

YENİ MESLEĞİ FEDERASYONDA

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TFF'de görev almaya başlayan Cüneyt Çakır'ın adı kulislerde geçmeye başladı. Önümüzdeki senelerde TFF'nin başına geçmeyi planlayan Cüneyt Çakır'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen hakemlik teklifini bu yüzden reddettiği iddia edildi.

CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini kendilerine ilettiğini vurgulayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tecrübeli hakemin alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istediğini aktarmıştı.


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