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Hakim dizisi 1. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu! Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel başrollerde

05.04.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde oynadığı ve dünya çapında yankı uyandıran Your Honor dizisinin Türkiye versiyonu olan Hakim dizisi 1. bölümüyle 4 Nisan Pazartesi akşamı ATV'de seyirci karşısına çıktı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ile Uğur Yücel'in paylaştığı Hakim dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel'in karşılıklı sahnelerine övgü yağdı.

Hakim dizisi 1. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu! Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel başrollerde

Your Honor dizisinden uyarlanan Hakim dizisi 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başladı. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren yeni dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hakim dizisi ve Erdal Beşikçioğlu ile ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

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HAKİM DİZİSİ KONUSU

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir.

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Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir.

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Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.

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Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi.

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Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden.

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Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu Uğur Yücel
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