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Hakim dizisinin Ayşe'si Burcu Kara'nın eşi bakın kim çıktı! Herkesin merak ettiği sesin sahibiymiş...

09.05.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakim dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan ve Ayşe karakterine hayat veren Burcu Kara, güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen ünlü ismin eşi merak edildi. Sevilen oyuncunun eşi de aslında herkesin tanıdığı ve merak ettiği bir isim çıktı.

Hakim dizisinin Ayşe'si Burcu Kara'nın eşi bakın kim çıktı! Herkesin merak ettiği sesin sahibiymiş...

ATV ekranlarında yayınlanan ve bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Hakim dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Kara'nın özel hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Burcu Kara'nın eşi merak edildi.

2011'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Buğra Gülsoy'la kısa bir süre evli kalan ve 2012 yılında boşanan Burcu Kara, özel hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Bir dönem ünlü türkücü Yavuz Bingöl'le nişanlı olan Burcu Kara, Hakim dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri...

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Şuan mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Kara'nın eşi ise aslında herkesin yakından tanıdığı fakat çoğu kimsenin bilmediği bir isim...

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Güzel oyuncu Burcu Kara'nın eşi Türk yapımcı, yönetmen ve senarist Fırat Doğu Parlak'tır.

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Tolga Çevik'in 'Komedi Dükkanı' ve 'TolgShow' programlarında dış ses olarak adı geçen Fırat Doğu Parlak aslında herkesin yakından tanıdığı ve merak ettiği bir isimlerden biridir.

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İşte Burcu Kara ve eşinin birlikte olan pozları;

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