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Hakim Ziyech imkansızı başardı! Boş kaleyi auta gönderdi... Görenler gözlerine inanamadı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 20:45
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Batshuayi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı - kırmızılılarda dakikalar 66'yı gösterdiğinde Hakim Ziyech'in kaçırdığı pozisyon dikkat çekti. İşte detaylar...

Hakim Ziyech imkansızı başardı! Boş kaleyi auta gönderdi... Görenler gözlerine inanamadı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele sarı - kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Hakim Ziyech'in harcadığı akılalmaz pozisyon gündem oldu.

PERDEYİ BATSHUAYI AÇTI

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İkinci yarıda oyuna dahil olan Belçikalı oyuncu, maçın kilidini açarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Bathusayi, oyuna sonradan dahil olarak en fazla maçta gol atan oyuncu oldu.

HAKIM ZIYECH İNANILMAZI KAÇIRDI

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Hızlı gelişen Galatasaray hücumunda kaleciyle karşı karşıya kalan Victor Osimhen, sağında boş olan Hakim Ziyech'e pas atarak adeta alda at dedi. Ancak Faslı oyuncu, yakın mesafeden ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu kalenin üstünden tribünlere gönderdi.

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Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
batshuayi bodrumspor galatasaray hakim ziyech
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