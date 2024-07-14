Hakim Ziyech'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar! ''Biz daha büyük bir kulübüz''

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Ziyech, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.
"Biz daha büyük bir kulübüz. Fenerbahçe'nin şu an iyi bir hocası var. Çok kupa kazanmış bir teknik adam. İki takım da daha sezona başlamadı. İki taraf da hazırlık kampında."
"Biz daha kaliteli oyunculara sahibiz. Bu her şeyin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Kendimizi iyi hazırlamalıyız ve lige iyi gitmeliyiz."
Suudi Arabistan'tan transfer teklifi alıp almadığına yönelik soru sorulması üzerine Ziyech, "Hayır" cevabı verdi.
(Milliyet)