SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hakim Ziyech'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar! ''Biz daha büyük bir kulübüz''

Hakim Ziyech'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar! ''Biz daha büyük bir kulübüz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.07.2024 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakim Ziyech, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kalite farkını ifade eden Ziyech, sarı-kırmızılıların daha iyi bir takım olduğunu ifade etti.

Hakim Ziyech'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar! ''Biz daha büyük bir kulübüz''
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Ziyech, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"BİZ DAHA BÜYÜK BİR KULÜBÜZ"

hakim-ziyech-galatasaray-1714984801-135810

"Biz daha büyük bir kulübüz. Fenerbahçe'nin şu an iyi bir hocası var. Çok kupa kazanmış bir teknik adam. İki takım da daha sezona başlamadı. İki taraf da hazırlık kampında."

"DAHA KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR"

4f259a81fe864f08a981f690ec5d75ae

"Biz daha kaliteli oyunculara sahibiz. Bu her şeyin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Kendimizi iyi hazırlamalıyız ve lige iyi gitmeliyiz."

TEKLİF ALDI MI?

hakim-ziyech-bir-sezon-daha-galatasarayda-kaliyor-17151819822951

Suudi Arabistan'tan transfer teklifi alıp almadığına yönelik soru sorulması üzerine Ziyech, "Hayır" cevabı verdi.

(Milliyet)

Euro 2024
Vatandaşı Batshuayi için Mertens'ten olay sözler!Vatandaşı Batshuayi için Mertens'ten olay sözler!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray hakim ziyech
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın konuştuğu suikastın arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Dünyanın konuştuğu suikastın arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Ağzından dökülen tek kelimeyle tarihe geçti: "Yeni bir sembol haline gelecek"

Ağzından dökülen tek kelimeyle tarihe geçti: "Yeni bir sembol haline gelecek"

Hesap vakti! Aralarında yöneticiler de var: Tek tek yakalandılar

Hesap vakti! Aralarında yöneticiler de var: Tek tek yakalandılar

Bodrum'daki otopark ücreti şoke etti! Ünlü isim hesabı söyleyip isyan etti

Bodrum'daki otopark ücreti şoke etti! Ünlü isim hesabı söyleyip isyan etti

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Penaltı kaçınca olay çıktı! Taraftar sahaya daldı

Penaltı kaçınca olay çıktı! Taraftar sahaya daldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.