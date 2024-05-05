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  4. Hakim Ziyech yıldızlaştı, Galatasaray Sivasspor'u 6-1 mağlup etti! Sarı-Kırmızılılar 35 yıl sonra bir rekoru daha kırmayı başardı

Hakim Ziyech yıldızlaştı, Galatasaray Sivasspor'u 6-1 mağlup etti! Sarı-Kırmızılılar 35 yıl sonra bir rekoru daha kırmayı başardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.05.2024 20:53
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Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray 35. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor'u konuk etti. Tam 7 golün kaydedildiği mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibini 6-1 mağlup ederken 35 yıl sonra bir rekoru daha kırmayı başardı. İşte detaylar...

Hakim Ziyech yıldızlaştı, Galatasaray Sivasspor'u 6-1 mağlup etti! Sarı-Kırmızılılar 35 yıl sonra bir rekoru daha kırmayı başardı

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray, Rams Park’ta ligin zorlu takımlarından Sivasspor’u konuk etti. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan da puan çıkarmayı başaran Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor bu karşılaşmada rakibine 6-1 mağlup olurken, seri sonlanmış oldu.

Evinde 17’de 17 yapan Galatasaray, Sivasspor karşısında aldığı kritik galibiyetle şampiyonluk için önemli bir adım daha attı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
6 - 1
EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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11' Kerem Demirbay savunma arkasına sarkan Barış Alper'i gördü, Barış içeri baktı, müsait pozisyondaki Ziyech'e çıkardı, Faslı oyuncu da net vuruşla kaleci Ali Şaşal'ı avladı. Galatasaray 1-0 önde.

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DURUM 2-0 OLDU

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39' Barış Alper Yılmaz sol kanattan çizgiye indi, yine içeri çevirdi, Mertens dokundu ve top filelerde. Galatasaray farkı 2'ye çıkartıyor.

FARK 1'E İNDİ

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54' Sivasspor sağ kanattan korneri kullandı, arka direğe seken topta Caner Osmanpaşa tamamladı. Sivasspor, Rams Park'ta farkı 1'e indiriyor.

2 DAKİKADA 2 GOL

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Dakikalar 59'u gösterirken Mertens'in harika pasında, Icardi kale önünde şık vurdu ve durumu 3-1' e getirdi. Bu golün üzerinden 1 dakika geçmişti ki Ziyech bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız isim ceza sahası dışından yaptığı enfes vuruşla skoru 4-1'e getirdi.

MERTENS'TEN DUBLE

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Karşılaşmanın 73. dakikasında Mertens bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli isim attığı golle skoru 5-1'e getirdi.

ÖNCE İPTAL SONRA GOL

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Icardi'nin attığı gol kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilirken, Arjantinli yıldız yalnızca 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta golü buldu ve skoru 6-1'e getirdi.

ASLAN RÖVANŞLARI ALDI

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Sezonun ilk yarısında berabere kaldığı Kayserispor ve kaybettiği Hatay’dan rövanşı galibiyetle alan Cimbom, Sivas’a da aynı tarifeyi uyguladı. 15 maçlık müthiş bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar Sivasspor galibiyeti sonrası ligin ilk yarısında puan verdiği tüm takımları devirmiş oldu. Galatasaray; Kayseri, Hatay ve Sivas dışında sadece Fenerbahçe’ye takılmıştı.

35 YIL SONRA REKOR

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Öte yandan Galatasaray 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe’yi geçen hafta yakalarken, aldığı bu 3 puanla, tam 35 yıl sonra bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanını elde etmiş oldu.

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