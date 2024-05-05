Hakim Ziyech yıldızlaştı, Galatasaray Sivasspor'u 6-1 mağlup etti! Sarı-Kırmızılılar 35 yıl sonra bir rekoru daha kırmayı başardı

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray, Rams Park’ta ligin zorlu takımlarından Sivasspor’u konuk etti. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan da puan çıkarmayı başaran Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor bu karşılaşmada rakibine 6-1 mağlup olurken, seri sonlanmış oldu.

Evinde 17’de 17 yapan Galatasaray, Sivasspor karşısında aldığı kritik galibiyetle şampiyonluk için önemli bir adım daha attı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

11' Kerem Demirbay savunma arkasına sarkan Barış Alper'i gördü, Barış içeri baktı, müsait pozisyondaki Ziyech'e çıkardı, Faslı oyuncu da net vuruşla kaleci Ali Şaşal'ı avladı. Galatasaray 1-0 önde.

DURUM 2-0 OLDU

39' Barış Alper Yılmaz sol kanattan çizgiye indi, yine içeri çevirdi, Mertens dokundu ve top filelerde. Galatasaray farkı 2'ye çıkartıyor.

FARK 1'E İNDİ

54' Sivasspor sağ kanattan korneri kullandı, arka direğe seken topta Caner Osmanpaşa tamamladı. Sivasspor, Rams Park'ta farkı 1'e indiriyor.

2 DAKİKADA 2 GOL

Dakikalar 59'u gösterirken Mertens'in harika pasında, Icardi kale önünde şık vurdu ve durumu 3-1' e getirdi. Bu golün üzerinden 1 dakika geçmişti ki Ziyech bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız isim ceza sahası dışından yaptığı enfes vuruşla skoru 4-1'e getirdi.

MERTENS'TEN DUBLE

Karşılaşmanın 73. dakikasında Mertens bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli isim attığı golle skoru 5-1'e getirdi.

ÖNCE İPTAL SONRA GOL

Icardi'nin attığı gol kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilirken, Arjantinli yıldız yalnızca 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta golü buldu ve skoru 6-1'e getirdi.

ASLAN RÖVANŞLARI ALDI

Sezonun ilk yarısında berabere kaldığı Kayserispor ve kaybettiği Hatay’dan rövanşı galibiyetle alan Cimbom, Sivas’a da aynı tarifeyi uyguladı. 15 maçlık müthiş bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar Sivasspor galibiyeti sonrası ligin ilk yarısında puan verdiği tüm takımları devirmiş oldu. Galatasaray; Kayseri, Hatay ve Sivas dışında sadece Fenerbahçe’ye takılmıştı.

35 YIL SONRA REKOR

Öte yandan Galatasaray 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe’yi geçen hafta yakalarken, aldığı bu 3 puanla, tam 35 yıl sonra bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanını elde etmiş oldu.





