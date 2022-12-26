Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sorgulamalar ÖSYM'den yapılacak!

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları araştırması, aralık ayının gelmesiyle hız kazandı. 2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 27 Aralık'ta belli olacak.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak.

Sorgulamalar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden gerçekleştirilecek.

Sorgulamalar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirilecek.



