'Hakkari'de Alpler'i, Himalayalar'ı aratmayan güzellikler var'

Hakkari'de Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olma özelliği taşıyan Cilo Dağı ile Sümbül Dağı'nın da aralarında bulunduğu bölgeye fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor.

Hakkari'de hayran bırakan güzellik

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan bölgede, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve 3 bin rakımın üzerinde yaklaşık 30 doruk bulunuyor. Bölge, kış mevsimiyle beraber eşsiz bir güzelliğe büründü. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek doruklar, doğallığı ve ihtişamıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin muazzam bir doğaya sahip olduğunu söyledi. Hakkari'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Akbıyık, "Özellikle fotoğraf sanatçılarımız için eşsiz manzaralar, Alpler'i, Himalayalar'ı aratmayan güzellikler var.

Cilo Dağları, Sat Dağları, İkiyakalar hepsi birbirinden güzel. Gerek dağcılık için gerek trekking (doğa yürüyüşü) ve farklı spor ya da etkinlikler için bulunmaz alanlar." dedi.