Hakkari'yi karıştıran ışıklar olay oldu! Görenler telefona sarıldı

Hakkari ve ilçelerinde akşam saatlerinde gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen parlak ışıklar dikkat çekti. SpaceX’in Starlink uydularına ait olduğu anlaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi; uyduların geçişi kısa sürede bölgenin gündemine oturdu.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları, Hakkari ve çevresinde gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken görüntülendi. Akşam saatlerinde ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden gökyüzünü izleyen vatandaşlar, art arda dizilmiş parlak noktaları fark ederek cep telefonlarına sarıldı.

Hakkari yi karıştıran ışıklar olay oldu! Görenler telefona sarıldı 1

IŞIK TRENİ VATANDAŞI HEYECANLANDIRDI

Bir süre boyunca Hakkari semalarında ilerleyen uydular, gökyüzünde adeta ışık treni görüntüsü oluşturdu.

Hakkari yi karıştıran ışıklar olay oldu! Görenler telefona sarıldı 2

Starlink uydularının geçişini izleyen vatandaşların kendi aralarındaki yorumları ve heyecanlı diyalogları da görüntülere yansıdı. Kimi vatandaşlar gördüklerinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, kimileri de bu görüntüyü hayatlarında ilk kez gördüklerini dile getirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Hakkari
