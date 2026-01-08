Hakkari'yi karıştıran ışıklar olay oldu! Görenler telefona sarıldı

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları, Hakkari ve çevresinde gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken görüntülendi. Akşam saatlerinde ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden gökyüzünü izleyen vatandaşlar, art arda dizilmiş parlak noktaları fark ederek cep telefonlarına sarıldı.

IŞIK TRENİ VATANDAŞI HEYECANLANDIRDI

Bir süre boyunca Hakkari semalarında ilerleyen uydular, gökyüzünde adeta ışık treni görüntüsü oluşturdu.

Starlink uydularının geçişini izleyen vatandaşların kendi aralarındaki yorumları ve heyecanlı diyalogları da görüntülere yansıdı. Kimi vatandaşlar gördüklerinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, kimileri de bu görüntüyü hayatlarında ilk kez gördüklerini dile getirdi.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır