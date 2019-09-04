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Hakkarili genç hurda parçalarından drone yaptı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.09.2019 07:55 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bedran Tüner, hurda malzemeler kullanarak 4 kilo ağırlık kaldırabilen ve yaklaşık 30 dakika havada kalabilen drone (insansız hava aracı) yaptı.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Tüner, büyük bölümünde hurda malzeme kullandığı hava aracını 4 ayda tamamladı.

Teknolojik cihazlara merakının olduğunu belirten Tüner, evinin bahçesinde uçurmaya başladığı aracının, rüzgara karşı daha dayanıklı olduğunu söyledi.

Uzun zamandır drone konusunda araştırma yaptığını anlatan Tüner, yenisini alacak maddi gücü olmadığı için kendi aracını yapmaya karar verdiğini söyledi.

Deneme yanılma yoluyla drone uçurmayı öğrendiğini aktaran Tüner, şunları kaydetti:

"Bu sürede kazalar oldu, yaptığım drone zarar gördü. Piyasada satılanlarla arasında hiçbir fark yok. Ayarladığım modlardan dolayı havada kalma süresi fazla. Ağırlık takabileceğiniz için profesyonel kamerayla güzel görüntüler çekebilirsiniz. Yaklaşık 900 metre yükselebiliyor, 5 kilometre civarında da gidip gelebilme özelliğine sahip. Ayarladığım mod sayesinde eğer şarjı biterse ya da kumanda bağlantısı kesilirse, kendi çizdiği konuma veya belirlediğiniz ev konumuna gelebiliyor." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari drone hurda

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