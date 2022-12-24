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Hakkı Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakkı Bulut'un hayatı ve biyografisi!

24.12.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkı Bulut, Şarkılar Bizi Söyler programının 24 Aralık 2022 Cumartesi günkü programına konuk olacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelecek olan program yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Bu hafta programın konsepti 'Efkarlı Şarkılar' olarak belirlendi. Peki, Hakkı Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Hakkı Bulut'un hayatı ve biyografisi...

Hakkı Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakkı Bulut'un hayatı ve biyografisi!

Hakkı Bulut, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer aldı. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Hakkı Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Hakkı Bulut'un hayatı ve biyografisi...

Alişan ile Gülümse Hayata konuğu Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nerelidir?

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 yılında Mazgirt, Tunceli'de dünyaya geldi.

Alişan ile Gülümse Hayata konuğu Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nerelidir?

Hakkı Bulut, ilkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okumuştur. Sonra Adana'ya göçmüş ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirmiştir. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirmiştir. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraşmıştır.
1967 senesinde ilk plak çalışmasını yapmıştır. Leylam adlı ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 senesinde Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yapmış ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okumuştur. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanımıştır.

Sanatçı bu senelerde yaptığı başta Falcı, Ben Köylüyüm, Ben Buyum, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 senelerinde atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza atmıştır. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür. Sözleri kendisine ait olan eserlerini sanatçı başka sanatçılara vererek seslendirmelerine olanak tanımıştır. 250'ye yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.

1988 senesinde arabesk müzikteki bazı olumsuzlukları eleştirenler, Kültür Bakanlığınca ve ülkede yarattığı olumlu olumsuzlukları incelenmek amacı ile Kültür Bakanlığının tertiplediği kongrede konuşmacı olarak bulunan Hakkı Bulut'tan arabesk bir parça (örnek olması amacı ile) istenmiştir. Sanatçı 6 ay önce piyasaya çıkardığı Seven Kıskanır albümünden Seven Kıskanır isimli bestesinin aranjesini Esin Engin ile beraber gerçekleştirdi ve şarkıyı Bakanlığa sunmuştur. Bu eserle ilk kez TRT'nin kapıları resmi olarak Hakkı Bulut'a açıldı. Bu şarkı TRT ekranlarında halka ve Atatürk Kültür Merkezi'nde basına sunulmuştur. Sanatçının 12 sinema filmi ve 2016 itibarıyla 61 albümü bulunmaktadır. Aynı zamanda söz ve müzikler de kendisine aittir. Son olarak 28 Haziran 2016 tarihinde "Kutuplarda Gül Yeşertirim" adlı 61. albümünü piyasaya çıkaran Hakkı Bulut bir röportajında albümün üç şarkısına klip çekeceğini ve nasip olursa 120 yaşına kadar yapıp albüm sayısını yüze tamamlamak istediğini söylemiştir.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER PROGRAMININ KONUĞU HAKKI BULUT'UN ALBÜMLERİ

Senden Vazgeçmem 2013 (2012)
Bulutlar Ağlıyor (2011)
Aşktan Anladığım Bu (2010)
Amca - Zaman (2009)
Töreniz Batsın (2008)
Ne Yaptım Ben Sana (2007)
Klasikler (2006)
Bu Benim Hayatım (2006)
Hakkı Bulut Klasikler 2005 (2005)
Sen Bilirsin 51 (2004)
Son Veda (2003)
Bizim Sevdamız (2002)
Köyüme Dönüyorum (2002)
Ne Tez Unuttun (2001)
Hakkı Bulut Klasikleri (1996)
Gül Be Meleğim (1994)
Beni Unutma (1994)
İntizarım Var (1993)
Boynum Bükülü (1993)
Ben Sevdim İşte (1991)
Üstümü Örtün Geceler (1991)
Kimin İçin Yaşıyorum (1991)
Kula Kulluk Yakışmıyor (1990)
Sen Güzelsin (1990)
Seni Düşünüp Ağlıyorum (1987)
Hasretim (1987)
Seven Unutmaz (1987)
Gönül (1986)
Son Mektup (1986)
Ben Köylüyüm (1986)

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