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Hakkı Bulut Müslüm Gürses hayranlarını kızdırdı

11.10.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de yaşayan Müslüm Gürses hayranları (Müslümcüler), ünlü arabesk sanatçısı Hakkı Bulut’a “Arabeskin kralı da benim, babası da” sözleri sebebiyle tepki gösterdi. Müslümcü Mehmet Kara, Hakkı Bulut’un sözlerinin kendilerini çok kırdığını belirterek, “Müslüm Baba dışında hiçbir sanatçıya konserlerinde ‘baba’ denilmedi. ‘Ben kralım, ben babayım’ demekle ne baba olunur ne de kral” dedi.

Hakkı Bulut Müslüm Gürses hayranlarını kızdırdı

Dünyaca ünlü bir müzik platformu, Türkiye’de arabesk kategorisinde ‘Z Kuşağı’ olarak adlandırılan gençlerin en çok Müslüm Gürses dinlediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına röportaj veren ünlü arabesk şarkıcısı, yazarı ve yapımcı Hakkı Bulut ise “Arabeskin kralı da benim, babası da. Eğer arabeski sahiplenmek gerekiyorsa arabesk benim” açıklamasını yapmıştı.

Hakkı Bulut’un bu sözleri sosyal medyada özellikle arabesk dinleyenler tarafından çok konuşulurken, İzmir’de yaşayan Müslüm Gürses hayranı ‘Müslümcüler’in de tepkisini topladı.

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Bornova'da bulunan ve Müslüm Baba Arşiv Evinde toplanan Müslümcülerden Mehmet Kara, Celal Demir, Barış Balcı, Hüseyin Göztepe ve Burak Karakaya, Hakkı Bulut’a tepki gösterdi.

"GÖNLÜMÜZÜ ÖYLE KIRDI Kİ..."

Radikal Müslümcü olarak tanınan ve Muhterem Nur’un manevi evlatlarından biri olan Mehmet Kara, arabeskin 1971’de başladığını ve 2013’te bittiğini söyledi.
“Müslüm Baba gitti, arabesk bitti” diyen Mehmet Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hakkı Bulut abimiz yine bir röportajında Ferdi Baba’yı, Orhan Baba’yı ve Müslüm Baba’yı hiçe sayarak ‘Baba da benim, kral da’ dedi. Bunu herkes duydu. Hakkı Bulut bir röportajında da ‘Ben arabeskte varken Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur yoktu' diyor, yalan. Kendisi 1968 yılında plak çıkartı; ama rekoru yok. Müslüm Baba ise 1965 yılında çocukken müziğe başlamıştır. Müslüm Baba daha arabesk yokken ‘Sevda Yüklü Kervanlar’ albümüyle ilk rekorunu kırdı. Hakkı Bulut ‘Ben varken hiçbiri yoktu’ derse yanlış olur; çünkü kendisi varken Müslüm Baba zaten 4 tane plak çıkarmıştı. Müslümcüler olarak Hakkı Bulut’tan bunu düzeltmesini istiyoruz. Bugün bir radyo açsak, Hakkı Bulut’un 6 tane parçasından fazla parçası çalmaz. Hakkı Bulut bu sözlerle bizim gönlümüzü öyle bir kırdı ki... Ferdicilerin de, Orhancıların da gönlünü kırdı. Müslümcüleri zaten katletti.”
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"MÜSLÜM BABA DIŞINDA HİÇBİR SANATÇIYA 'BABA' DENMEMELİ"

Mehmet Kara, “Hakkı Bulut’a diyeceğim bir tane cümle vardır; yapma böyle abim; çünkü sana hiçbir konserde ‘baba’ denilmedi. Zaten konserlerini toplasan kaç tane var? O da belli değil; ama bugün Müslüm Gürses dendiği zaman konserlerinde ‘baba’ denilen tek sanatçı o’dur. Müslüm Baba dışında hiçbir sanatçıya konserlerinde ‘baba’ denilmedi. ‘Ben kralım, ben babayım’ demekle ne baba olunur, ne de kral. Müslüm Gürses, kendisinden 10 yaş küçük birine bile ‘baba’ diyen bir insandı. Hiçbir insana saygısızlık etmeyen bir insandı. Müslüm Gürses vefatından neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen hala listelerde 1 numaraysa; ey Hakkı Bulut neden böyle yapıyorsun? Sen hiçbir zaman ne arabeskin babası olabilirsin ne kralı olabilirsin. Çünkü bu zihniyet yanlış. Demek ki sen ‘Kıskanıyorum’ parçasını Müslüm Baba için söylemişsin” diye konuştu.

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Müslüm Gürses Hakkı Bulut gençler kate
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