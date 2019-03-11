Hakkında kehanetler bulunan Kahinler Şehri: Didyma Antik Kenti

Tarihi, mimarisi, yapılarıyla Aydın’ın Söke ilçesinde Yeni Hisar köyü sınırlarında bulunan Didyma Antik Kenti ülkemizde ören yerlerinin başında gelir.

Binlerce yıldır yıkılmadan ayakta duran Antik İonya 12 şehirden oluşur. Bu şehirler Didyma, Ephesus, Miletos, Priene, Melia, Myus,Lebedos,, Kolophon, Teos Klazomenai, Erythrai, Phokaia, Khios'dır. Antik çağlarda bir kehanet merkezi olan Didyma’nın ağızdan ağza gelen hikayesi ise asırlarca devam edecektir bence. Hikayeye göre ikizler ya da ikiz tepeler anlamına gelen Didyma isminin, bölgede tapınakları bulunan, iki kardeş Apollon ve Artemis'e atfen söylendiği düşünülmekte.

Biliciler (Kahinler) şehri olarak ünlenen şehir, günümüzde denize 4 kilometre uzaktadır. Ama zamanında Panormos adını verdikleri büyük gemilerin yanaşacağı bir limanları varmış.

Miletos'dan gelen, mermer döşeli iki yanında yatan aslan ve oturan adam heykelleri bulunan kutsal yola bağlanan Didyma, antik çağlarda bir kehanet merkezi konumundaymış. Bugün Didyma’ya ulaşmak için ise en konforlu yöntem yolcu360’tan araç kiralamak. Sistemine kayıtlı çok sayıda Didim rent a car firmaları arasından dilediğiniz aracı seçerek bu tarihi alanı keşfedebilirsiniz.