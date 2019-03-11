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Hakkında kehanetler bulunan Kahinler Şehri: Didyma Antik Kenti

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SEYAHAT  | 11.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Mitolojinin zengin hikayelerinin izlerini ülkemizin birçok yerinde görebilirsiniz. Tarihe her anlamda tanıklık eden bu coğrafyada o kadar çok efsane var ki! Onlardan biri de Aydın’da bulunan Didyma Antik kenti. Instagram’ın sevilen ismi Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan bu kentin efsanelerini gidip yerinde öğrendi ve sizler için yazdı. Keyifli okumalar.

Hakkında kehanetler bulunan Kahinler Şehri: Didyma Antik Kenti
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-03-18 12:40:00
Bodrum
2019-03-18 13:55:00
DÖNÜŞ
Bodrum
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İstanbul Atatürk
2019-03-25 15:35:00
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GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-03-18 01:55:00
Daocheng Yading
2019-03-19 09:55:00
DÖNÜŞ
Daocheng Yading
2019-03-25 09:25:00
İstanbul Sabiha Gökçen
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Tarihi, mimarisi, yapılarıyla Aydın’ın Söke ilçesinde Yeni Hisar köyü sınırlarında bulunan Didyma Antik Kenti ülkemizde ören yerlerinin başında gelir.

Binlerce yıldır yıkılmadan ayakta duran Antik İonya 12 şehirden oluşur. Bu şehirler Didyma, Ephesus, Miletos, Priene, Melia, Myus,Lebedos,, Kolophon,  Teos Klazomenai, Erythrai, Phokaia, Khios'dır. Antik çağlarda bir kehanet merkezi olan Didyma’nın ağızdan ağza gelen hikayesi ise asırlarca devam edecektir bence. Hikayeye göre ikizler ya da ikiz tepeler anlamına gelen Didyma isminin, bölgede tapınakları bulunan, iki kardeş Apollon ve Artemis'e atfen söylendiği düşünülmekte.

Biliciler (Kahinler) şehri olarak ünlenen şehir, günümüzde denize 4 kilometre uzaktadır. Ama zamanında Panormos adını verdikleri büyük gemilerin yanaşacağı bir limanları varmış.

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Miletos'dan gelen, mermer döşeli iki yanında yatan aslan ve oturan adam heykelleri bulunan kutsal yola bağlanan Didyma, antik çağlarda bir kehanet merkezi konumundaymış. Bugün Didyma’ya ulaşmak için ise en konforlu yöntem yolcu360’tan araç kiralamak. Sistemine kayıtlı çok sayıda Didim rent a car firmaları arasından dilediğiniz aracı seçerek bu tarihi alanı keşfedebilirsiniz.

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Ephesus'ta (Efes) Artemis Tapınağı, Didyma'da ise Artemisin ikiz kardeşi Apollonun boyutları 109 x 51 metre olan tapınağı bulunmaktadır. Apollon paganist inanışında kehanet, güneş, müzik ve sanat tanrısıdır. Efsaneye göre tanrı Apollon, Didyma'da çoban Brankhosa rastlamış, ondan çok hoşlanmış ve ona biliciliğin (kehanetin) sırlarını vermiş. Brankhos ise karşısına çıkan defne ormanı ve su kaynağının bulunduğu yerde Apollon Tapınağını kurmuş. Apollon Tapınağı, Artemision ve Sisam'da ki Hera Tapınağıyla beraber Helenistik çağın en büyük üç tapınağından biri olmuş ve yapılan son kazılarda bu şehrin sadece bir kahin merkezi değil aynı zamanda yoğun bir yerleşim yeri olduğu bulgularına rastlanmış.

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Apollon Tapınağı ve Medusa’ya hayran kaldığım Didyma Antik Kentinde Kutsal Yol denilen 6 metre genişliğindeki bir yol bulunuyor. Bu yolun büyük bir kısmı hala toprak altında olan yolda zamanında bir sürü heykel bulunuyormuş. Ama 1858 yılında Newton adlı bir İngiliz bu heykellerin çoğunu British Museuma götürmüş. Maalesef o zamanlardan beri bir şekilde koruyamadığımız ve hala kaybettiğimiz bir sürü değerimiz var. Ama bu hala, dünyada ülkemiz kadar bereketli topraklara ve değerlere sahip olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.

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Ülkemizin en özel tarihi alanlarından biri olan Didyma Antik kentini müze kart ile ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz.

Keşfetmeniz dileğiyle…

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Didim Didyma Antik Kenti

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